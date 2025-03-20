Специалист ответила, что нужно для успешной сдачи ЕГЭ

Глава учебной части школы «ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова рассказала, что ученикам выпускных классов школ крайне важно выбрать грамотную стратегию подготовки к единому госэкзамену (ЕГЭ), так как это напрямую влияет на будущую карьерную траекторию.

Чтобы избежать лишних временных и финансовых затрат, а также выгорания, следует верно определить интересующую специализацию и необходимые для сдачи предметы. В этом помогают консультации с экспертами и анализ рынка труда, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Затем эксперт рекомендовала углубиться в тематические занятия и прохождение тестов, изучить теорию и регулярно на практике отрабатывать экзаменационные задания.

«Грамотно подобранные предметы, чёткое понимание своих целей и возможностей, системный подход к занятиям — то, что поможет выпускнику не просто успешно сдать ЕГЭ, но и уверенно войти во взрослую профессиональную жизнь», — заключила Маерова.

Ранее эксперт Анастасия Фомичёва рассказала, что подготовку к ЕГЭ лучше всего начинать с диагностического теста.