В каком возрасте ребенка можно быстрее научить плавать

Исследования показывают, что сензитивный период для обучения ребёнка плаванию – от 5 до 7 лет. Однако это умение можно успешно освоить в любом возрасте – даже во взрослом, уверены авторы.

© Сибмеда

Австралийские специалисты обеспокоены тем, что всё больше подростков не имеют даже базовых навыков плавания. Хотя овладеть этим навыком никогда не поздно, наиболее благоприятным периодом можно считать от 5 до 7 лет.

Так, в одном из исследований были изучены данные о 272 детях, которые начали посещать занятия по плаванию в возрасте от 3 до 8 лет. Группы детей сравнивались по количеству занятий и месяцев, необходимых для достижения трёх уровней владения плаванием, а также по возрасту, в котором были достигнуты эти уровни.

В результате было выявлено, что чем раньше дети начинали посещать занятия, тем быстрее они достигали первого уровня владения плаванием. Однако, чем младше был начинающий, тем больше уроков и месяцев обучения требовалось для достижения каждого уровня мастерства.

«Полученные результаты позволяют предположить, что оптимальный возраст для начала занятий плаванием — от 5 до 7 лет», — считают авторы.

При этом дети более старшего возраста могут научиться плавать быстрее, чем малыши, поэтому им может потребоваться меньше уроков для освоения навыков.