В каком возрасте ребенка можно быстрее научить плавать

В каком возрасте ребёнка можно быстрее научить плавать?
Исследования показывают, что сензитивный период для обучения ребёнка плаванию – от 5 до 7 лет. Однако это умение можно успешно освоить в любом возрасте – даже во взрослом, уверены авторы.
Австралийские специалисты обеспокоены тем, что всё больше подростков не имеют даже базовых навыков плавания. Хотя овладеть этим навыком никогда не поздно, наиболее благоприятным периодом можно считать от 5 до 7 лет.
Так, в одном из исследований были изучены данные о 272 детях, которые начали посещать занятия по плаванию в возрасте от 3 до 8 лет. Группы детей сравнивались по количеству занятий и месяцев, необходимых для достижения трёх уровней владения плаванием, а также по возрасту, в котором были достигнуты эти уровни.
В результате было выявлено, что чем раньше дети начинали посещать занятия, тем быстрее они достигали первого уровня владения плаванием. Однако, чем младше был начинающий, тем больше уроков и месяцев обучения требовалось для достижения каждого уровня мастерства.
«Полученные результаты позволяют предположить, что оптимальный возраст для начала занятий плаванием — от 5 до 7 лет», — считают авторы.
При этом дети более старшего возраста могут научиться плавать быстрее, чем малыши, поэтому им может потребоваться меньше уроков для освоения навыков.