На «Госуслугах» заработали новые функции для родительского контроля

На портале «Госуслуги» обновили раздел, посвященный безопасности детей в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Родителям доступны возможности для родительского контроля, включая функции блокировки нежелательных сайтов и ограничения времени, которое ребенок проводит в сети», — говорится в сообщении альянса.

Помимо этого, родители с помощью портала теперь смогут отслеживать местоположение устройства ребенка, а также настраивать безопасные зоны. Если дети покинут их, то родителям придет соответствующее уведомление.

В альянсе отметили, что также родители теперь могут настроить фильтры поиска контента в интернете. С помощью этой функции можно ограничить доступ детей к нежелательным материалам.

17 марта на «Госуслугах» заработал черновик заявлений для записи ребенка в 1-й класс. Школы должны начать принимать заявления до 1 апреля. После оформления черновика на портале появится таймер, который подскажет, когда можно подать заявление.