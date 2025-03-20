В Минпросвещения поддержали идею экспертизы детских игрушек

Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал идею проводить психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила в своих соцсетях 20 марта.

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В ходе расширенного заседания комитета, в котором принял участие глава Минпросвещения, депутат подняла вопрос важности принятия ГОСТа и закона о психолого-педагогической экспертизе детских игрушек.

Буцкая отметила, что принятие документа позволит защитить не только традиционные ценности, но и сохранить психологическое здоровье детей.

«Хагги Вагги, герои-убийцы детей, головы из унитазов и подобные им игрушки должны продаваться с возрастной маркировкой», — указала она.

Парламентарий добавила, что такой механизм успешно работает в других сегментах продукции для детей — книгах и мультфильмах. Там для производителей введена самоклассификация информационной продукции.