Детский психолог рассказала, как разжечь любовь к чтению у детей

Детский психолог Людмила Идихина специально для sovainfo.ru рассказала, что проблема нежелания детей читать актуальна для многих семей. Часто родители беспокоятся, почему ребенок не проявляет интереса к книгам, и начинают давить, что усугубляет ситуацию. Однако основная причина кроется в неправильном подходе к этой проблеме. Стоит помнить, что ни один человек не рождается с любовью к чтению, ее нужно взрастить, а не принудить.

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Психолог подчеркивает:

- Зачастую стремление "накормить" ребенка книгами, без учета его интересов и возраста, приводит к обратному эффекту. Чтение у чада может начать ассоциироваться с обязанностью, а не удовольствием. И тогда будет в разы сложнее переубедить его в обратном. Поэтому необходимо действовать грамотно и постепенно.

Детский психолог дала несколько советов, как из ребенка, не желающего брать в руки талмуд, превратить в книголюба.

По словам специалиста, прежде всего необходимо создать читающую атмосферу. Для этого книги должны быть повсюду. Можно разложить их на видных местах, читать самим, делиться впечатлениями. Важно помнить, что дети копируют поведение взрослых. И со временем захотят подражать.

Важно выбирать книги по интересам. Не нужно навязывать классику, если дите увлечено динозаврами или космосом. Найдите книги на эти темы - это залог успеха.

Ещё один рабочий вариант - превратить чтение в игру. Используйте интерактивные книги, театрализуйте отрывки, рисуйте иллюстрации к прочитанному.

Психолог советует также читать вместе с ребенком. Совместное времяпрепровождение - это время для общения и близости. Обсудите прочитанное, задайте вопросы, побуждайте к размышлениям. Можно вместе сходить в библиотеку или в книжный магазин. Пусть чадо само выбирает то, что ему приглянется. Это развивает самостоятельность и интерес к чтению.

Людмила Идихина подчеркнула:

- Ни в коем случае нельзя превращать чтение в наказание. "Ты сегодня плохо себя вёл - за это нужно прочитать 10 страниц" - это сразу путь к провалу. Такие действия разрушат любую возможную связь с удовольствием от книг.

По словам психолога, лучше избегать критики, например, за медленное чтение или неправильное произношение. Сравнение с другими сверстниками, которые читают больше или лучше, тоже стоит убрать родителям из своего арсенала.

Доктор Идихина подытожила, что следует запастись терпением, пониманием и созданием позитивной атмосферы вокруг. Потому что любовь к чтению - это не цель, а инструмент, помогающий развитию, обогащающий его внутренний мир и расширяющий кругозор. Главное - сделать это приятным и увлекательным занятием, и тогда ребенок сам потянется к книгам.

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