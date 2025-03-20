Стилист раскритиковал детские игрушки за 320 тысяч рублей

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян раскритиковал детские игрушки за 320 тысяч рублей. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Зоопарк для «богатых» детей. Енот, панда, леопард, бегемот и волк за ≈ 320.000 руб. Даже обидно за серого — самый бюджетный», — написал стилист.

А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает «зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ».

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.