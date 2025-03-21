Досрочный ЕГЭ в РФ напишут свыше 2,3 тыс человек

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Досрочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 21 марта по 21 апреля планируют сдать более 2,3 тысячи человек. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает РИА Новости.

Стало известно, сколько школьников сдадут досрочный ЕГЭ
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"С 21 марта по 21 апреля пройдет досрочный период ЕГЭ 2025 года. Всего на участие в нем зарегистрировано 2307 человек", – сообщили в ведомстве.

Для организации экзаменов будет задействовано 130 пунктов проведения экзаменов в 66 регионах России. В Рособрнадзоре добавили, что наиболее популярными предметами среди участников досрочного периода стали русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

Ранее стало известно, что в феврале Минпросвещения России внесло изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования. В результате учебные программы были синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что во время проведения ЕГЭ к процессу контроля сдачи необходимо привлекать представителей родительских комитетов и уполномоченных по правам ребенка. Кроме того, он подчеркнул важность активного сотрудничества с местными органами правопорядка и энергетическими компаниями для предотвращения возможных инцидентов во время экзаменов.

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