Раскрыто, сколько родителей хотят отдать детей в киберспорт

Каждый третий российский родитель положительно относится к идее работы их детей в киберспортивной индустрии. Об этом говорится в исследовании аналитиков IT-колледжа «Хекслет», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно исследованию, 39% родителей не против, чтобы их дети работали в киберспорте. Еще 42% высказались против такой профессии, а 19% еще не думали о жизненном выборе для своего ребенка.

Заинтересованность родителей в киберспорте во многом вызвана успехами российских команд на международных турнирах: 45% респондентов отметили, что победы отечественных геймеров заставили их рассмотреть возможность построения карьерного пути в этой сфере. При этом финансовая составляющая остается ключевым фактором. 48% родителей готовы поддержать ребенка, если его доход будет составлять 200–300 тыс. руб. в месяц, 16% — если заработок окажется в пределах 300–400 тыс. руб., а 13% — при доходе свыше 400 тыс. руб.

Как показал опрос, 35% родителей замечают у своих детей предрасположенность к киберспорту. Из доступных профессий в индустрии большинство хотели бы видеть своих детей профессиональными игроками (44%), стримерами (37%), менеджерами команд (26%) или тренерами (23%).

Опрос также выявил обеспокоенность родителей длительным временем, которое их дети проводят за видеоиграми: 29% считают, что дети уделяют этому слишком много времени. 38% отметили, что их дети играют 10–20 часов в неделю, у 25% это время составляет 5–10 часов, а 19% проводят за играми свыше 20 часов еженедельно.