Кормление ребенка из бутылочки перед сном оказалось вредным для здоровья

Новое исследование показало, что кормление из бутылочки малыша для укладывания его спать может плохо сказаться на его здоровье. Такая практика связана с кариесом зубов и избыточным весом в раннем детстве.

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Новое исследование проводилось Сиднейским университетом. Эксперты использовали для этого данные более 700 детей ясельного возраста из работы Healthy Smiles Healthy Kids (HSHK) Университета Западного Сиднея. Также учёные проанализировали результаты опроса матерей, стоматологических осмотров, измерений тела, а также учли другие факторы, влияющие на гигиену полости рта и массу тела.

Выяснилось, что дети, которых кормили из бутылочки перед сном в возрасте двух лет, почти в два раза чаще страдали от избыточного веса в раннем детстве.

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У детей, которых кормили в три года из бутылочки перед сном, в раннем детстве было почти в два раза больше зубов с кариесом.

Согласно австралийским рекомендациям, прекращать использование детских бутылочек для кормления нужно, когда ребёнку исполняется 12 месяцев.

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