Самые необычные способы уложить ребенка-непоседу спать

Необычные способы уложить ребенка-непоседу спать: лайфхаки для родителей
Уложить непоседливого ребенка спать — задача не из легких, но с этими необычными лайфхаками она станет проще. Родителям на заметку!
- «Волшебный спрей для сна». Наполните пульверизатор водой, добавьте пару капель лавандового масла (если нет аллергии) и назовите его «волшебным спреем для сна». Перед сном «распыляйте сон» по комнате. Дети любят ритуалы, и это поможет им настроиться на отдых.
- «Охота на сон». Предложите ребенку «поймать сон». Пусть он ляжет в кровать и закроет глаза, а вы расскажите, как «сны летают по комнате». Когда он «поймает» сон, он уснет.
- «Сонный массаж». Легкий массаж спины или ступней с успокаивающим кремом поможет ребенку расслабиться.
- «Сказка наоборот». Расскажите историю, где герои готовятся ко сну. Пусть ребенок сам придумает, как они засыпают. Это увлечет его и настроит на сон.
- «Таймер для сна». Используйте таймер или будильник, чтобы обозначить время сна. Скажите: «Когда прозвонит будильник, мы начинаем готовиться ко сну».