Как отличить занятие киберспортом у ребенка от игровой зависимости

Киберспорт от игровой зависимости отличается наличием тренировок, команды и результатов, ночных тренировок не бывает в этом виде спорта. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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«Киберспорт от гейминга отличается тем, что он показывает определенный результат. Тренировочный процесс завершается участием в соревновании. Как правило, у человека должна быть какая-то команда, если даже он играет в индивидуальной дисциплине, — сказал Смит. — В первую очередь нужно спросить, в каких соревнованиях участвовал, какой результат, а кто тренирует, какая команда. Все эти вопросы очень быстро покажут - развлечение это или киберспортивная тренировка. Но и еще один важный момент - ни одна киберспортивная тренировка ночью не проходит. Поэтому если он сидит ночью, то можно не спрашивать, быть уверенным, что это гейминг».

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 24 марта в 09:00 мск.