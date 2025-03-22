Сокуров ответил, какие фильмы нужно показывать детям

«Детское кино погибло»: Сокуров призвал объяснять подросткам советские фильмы
Подросткам нужно показывать советские фильмы, однако они слишком сложные для современных школьников, нужны люди, которые смогут эти киноленты детям объяснить, сказал НСН Александр Сокуров.
Народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что школьникам нужно показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова и Андрея Тарковского, однако все эти фильмы подросткам надо объяснять.
Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что ведомство готовит список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьниками — в ближайшее время его направят в регионы. Речь, по словам Кравцова, идет о художественных отечественных картинах. Осенью 2024 года в Общественной палате представили черновой вариант списка, в который вошел 191 фильм, из 181 которых был снят в СССР. В том числе «Неуловимые мстители», «Война и мир» и «Приключения Буратино». Сокуров отметил, что современное детское кино пропало в России.
«У меня складывается впечатление, что детское кино как кинематографическое направление погибло с крушением Советского Союза. Поэтому мне понятно, почему современного детского и подросткового кино в этом перечне Минпросвещения нет. Оно погублено, потому что в государстве нет политики в области кинематографа, нет культурно-государственнической, просветительской позиции. Современные культурные чиновники не видят, что у кино есть просветительская, моральная и художественная задачи, они не понимают, что с молодыми людьми, со школьниками можно говорить на киноязыке», — сказал собеседник НСН.
По его словам, фильмы, снятые в советское время, очень сложные для современной молодежи, однако показывать их все равно нужно.
«Кино советского периода слишком сложное для современного подростка, оно слишком интеллектуальное и слишком художественное. Покажите «Чучело» Быкова, да любой фильм Быкова современным школьникам средних или даже старших классов - они просто ничего не поймут. Такие фильмы надо показывать подросткам, однако нужно, чтобы были люди, которые могут эти фильмы объяснить. После показа кино о нем нужно разговаривать, надо не бояться о нем говорить. Молодежи надо показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова, Бондарчука, Тарковского», — заключил режиссер.
Ранее Кравцов говорил, что министерство готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков. Министр считает, что мировоззрение должны формировать не только учебники и интернет-ресурсы, но и патриотические ленты. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН предупредил, что патриотическое воспитание сегодня должно быть не только на примере фильмов о Великой Отечественной войне, но и с просмотром современных, захватывающих кинолент о сегодняшних героях России.