Диетолог заявил о росте числа детей с ожирением в России

Это «грустная» тенденция.

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Необходимо разъяснять школьникам о вреде и пользе продуктов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАМН Ольга Григорьян.

«[Чипсы — прим. ГМ] — это продукт солёный. Продукт содержит трансжиры. Это, конечно, очень усиливает аппетит и вызывает зависимость от такой еды. И детям это, в общем-то, особенно не показано. Потому что, как показал последний конгресс по ожирению, наши дети всё-таки прибавляют в весе, и это очень грустно. Это очень нехорошо для людей и для государства. Любые запреты, они, наверное, всегда не очень доказательны, особенно для детей. Нужно разъяснять, что есть продукты не полезные. Не полезные для чего? Для здоровья, для красоты».

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу чипсов детям.

Инициатива поступила от зампреда комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Леонида Огуля. Он беседовал с «Лентой.ру».