Работа в выходные и каникулы: надо ли это детям

Работодатели получат право привлекать в выходные во время летних каникул детей с 14 до 18 лет, выполняющих работу по направлению службы занятости.

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Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта, который вскоре рассмотрит Госдума.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой», — говорится в документе.

При этом обязательным условием станет письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет. Если ему только 14, то нужно еще и письменное согласие одного из родителей. Если речь идет о детях-сиротах, то обязательное условие — письменное согласие работника, а также органа опеки и попечительства. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.

— Сейчас Трудовой кодекс существенно ограничивает привлечение несовершеннолетних к труду, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Андрей Безрядин. — Работодатели бы и рады нанять подростков, но их серьезно ограничивает закон. Так, для работников в возрасте до 16 лет продолжительность рабочей недели — не более 24 часов. Сами ребята хотят работать больше, чтобы больше заработать, например, на карманные расходы, но закон их ограничивает. Законопроект, о котором идет речь, — способ снять хотя бы одно из таких ограничений.

Директор центра «ПрофГид», кандидат психологических наук Эльмира Давыдова уверена.

— Работа делает ребенка взрослее, она учит его ответственности. Нельзя опаздывать, нельзя делать плохо, ведь тебе не оценки ставят, а деньги платят, — пояснила эксперт.

Андрей Тарасов, руководитель столичной службы занятости и центра «Профессии будущего», уточнил, что самые востребованные и наиболее популярные отрасли для трудоустройства подростков — сферы услуг, туризма, развлечений, гостиничного бизнеса.