Эксперт рассказал о стрессе у родителей в конце учебного года

Сильная родительская тревога становится одним из факторов стресса у детей в конце учебного года. Об этом сообщила ТАСС профессор Новосибирского государственного педагогического университета, главный внештатный педагог-психолог министерства образования Новосибирской области Татьяна Чепель.

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"Конец третьей четверти и начало четвертой четверти - это очень непростой период. Меняются климатические условия, у детей накопилась значительная усталость, последняя четверть грозит выпускными работами, проверочными, контрольными, ОГЭ и ЕГЭ. В результате дети выглядят и чувствуют себя усталыми и истощенными. Видя своих детей такими, начинают тревожиться родители, их очень волнует состояние здоровья ребенка и итоги учебного года. Сильная родительская тревога становится четвертым фактором, который усугубляет положение дел", - считает Чепель.

Эксперт предлагает сосредоточиться на создании здоровой психологической атмосферы дома.

"Давайте будем честны: ребенок очень устает. Он принужден к этому, он это не выбирал - мы свое рабочее место выбираем, а дети не выбирают ни учителей, ни школу, ни одноклассников. Вот поэтому они должны отдохнуть. Хорошую семейную атмосферу помогут создать семейная вечерняя трапеза, совместное чтение, просмотр хорошего фильма. Еще нужны действительно настраивающие фразы - позитивные высказывания", - рассказала психолог ТАСС.