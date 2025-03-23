Психолог перечислил способы отучить детей от мата

Дети из семей, где не ругаются матом, могут начать употреблять «плохие» слова, которые они услышали от сверстников. У родителей это часто вызывает недоумение, однако использование ненормативной лексики в детстве и в подростковом возрасте отличается, считает психолог Александра Аныкина.

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По словам специалиста, в четыре-шесть лет это лишь «проба», изучение чего-то нового. Позднее мат уже может использоваться как провокация родителей. В случае, если родители реагируют спокойно, объясняют, что эти слова грубые, интерес ребенка к их применению быстро пройдет.

Вторая волна интереса к матерщине происходит, когда ребенок становится подростком. По словам Аныкиной, ощущать себя взрослым, делать и говорить что-то запретное — важные задачи возраста, пишут «Известия».

Самое важное, что должны сделать родители, — объяснить правила использования таких слов. Ребенок должен знать, что так нельзя выражаться в школе, в общественных местах, дома и при старших людях. Вместе с тем необходимо признать его право общаться с друзьями так, как он хочет.

«Если ребенок использует мат в своей компании, но не разговаривает так дома или с учителями — в целом, это его право. Мы, как родители, можем лишь объяснить честно, что значат те или иные слова, где и как их можно употреблять, а где нельзя», — Александра Аныкина, психолог.

По мнению психолога, запрещать, ругать — бесполезно, это лишь ухудшит отношения с подростком. Она предложила обсудить с ребенком, какие чувства выражает ребенок, когда матерится. В случае, если ребенок начинает использовать мат дома, нужно разбираться в том, что происходит в отношениях между родителями и подростком.

«Культуру, и в том числе язык, ребенок берет не со двора, не из школы или гаджетов, а из семьи. Если в семье мат не используется, то и ребенок не будет на нем разговаривать», — убеждена Аныкина.

Ранее психолог и лингвист Анжелика Чапанова в беседе с корреспондентом «МИР 24» заявила, что ненормативная лексика может помочь пережить боль или выплеснуть негативную энергию, но постоянно использовать мат в речи вредно для здоровья.