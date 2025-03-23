Татьяна Кусайко дала совет детям-аллергикам

В этом году сезон аллергии на цветение в России начался раньше обычного: это спровоцировала аномально теплая зима и ранний приход весны. О чем важно помнить родителям детей-аллергиков и почему учеба в эти дни на дому станет хорошей альтернативой, «Парламентской газете» рассказала депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

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Татьяна Алексеевна, что делать родителям, обнаружившим у ребенка характерные симптомы? Стоит ли сразу обращаться к врачу или с какими-то проявлениями можно справиться самостоятельно?

— В осенне-зимний и весенне-летний периоды действительно наблюдается обострение различных видов аллергий, и эти проявления могут значительно варьироваться. Важно понимать, что заниматься самостоятельной диагностикой не следует. Первым и самым правильным шагом будет обращение к врачу, который сможет оценить состояние и определить, являются ли симптомы признаками инфекционного заболевания или аллергической реакции.

О каких симптомах идет речь?

— При сезонных аллергиях, таких как поллиноз, пациенты часто сталкиваются с такими проявлениями, как частое чихание, отек носа, насморк, а также покраснение глаз и слезотечение. Эти симптомы могут быть схожи с проявлениями простуды, особенно если у человека ранее не было подобных аллергий. В некоторых случаях, при более тяжелых формах аллергии, люди могут испытывать затруднение с дыханием. Также возможны отеки лица или других участков тела, головные боли, повышение температуры, а на коже может появиться сыпь. К сожалению, многие люди откладывают визит к врачу, и это может иметь серьезные последствия.

О чем важно помнить родителям детей-аллергиков? Есть ли какие-то универсальные способы, помогающие снизить тяжесть состояния?

— Полностью предотвратить поллиноз, к сожалению, невозможно. И генетическая предрасположенность играет здесь главную роль. Однако, хотя полностью избежать поллиноза нельзя, мы можем значительно снизить риски его проявления и уменьшить тяжесть симптомов.

Один из ключевых факторов — качество воздуха. Влияние загрязненного воздуха на открытом пространстве, безусловно, минимально поддается контролю. Но в наших силах обеспечить чистоту воздуха внутри дома. Регулярная влажная уборка, использование фильтров для очистки воздуха, минимизация источников пыли — это мягкая мебель, ковры, текстиль, — все это помогает создать более комфортную среду для аллергиков. Важно помнить, что пыль, даже домашняя, содержит множество аллергенов, которые могут значительно усугубить состояние больного поллинозом.

Погодные условия тоже играют существенную роль. Прогулки в сухую и ветреную погоду лучше ограничить или вовсе исключить, отдавая предпочтение периодам после дождя, когда пыльца смывается, и времени, когда нет ветра, который ее распространяет. Гулять лучше ранним утром или поздним вечером, когда пыльцы в воздухе, как правило, меньше. Ну и нельзя забывать о питании, оно тоже может оказывать влияние на развитие и течение аллергических реакций.

А что делать со школой? Ходить на уроки любой ценой или есть другие варианты?

— По моему мнению, в период обострения поллиноза обучение на дому может стать хорошей альтернативой. Самочувствие ребенка при аллергии схоже с периодом ОРВИ: концентрация снижена, и весь учебный процесс превращается в мучение, затрудняя усвоение материала. Дистанционное, домашнее или, например, индивидуальное обучение в этот период позволит ребенку сосредоточиться на здоровье, минимизируя стресс и обеспечивая возможность полноценного отдыха и выздоровления. Это более щадящий вариант, который позволит ребенку продолжить обучение, избежав чрезмерных нагрузок во время обострения болезни. Решение о переводе на дистанционное обучение должно быть принято врачебной комиссией с учетом индивидуального состояния ребенка и специфики его аллергии.