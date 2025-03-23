Найден способ предотвратить развитие близорукости у школьников

Близорукость называют одной из самых распространенных болезней в мире, особенно у детей. Известно, что пребывание вне помещений значительно снижает ее риск, хотя этому до сих пор нет однозначного объяснения.

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Основная гипотеза предполагает роль воздействия яркого естественного света, по другой версии во внешнем мире больше «высоких пространственных частот» — разнообразных визуальных деталей, стимулирующих зрение.

В Китае не только проверили эту идею, но и оценили ее эффективность. С результатами исследования можно ознакомиться на medRxiv.

В одной из школ Лицзяня в провинции Юньнань один класс оформили как лес — стены и парты покрыли рисунками деревьев и кустов, на потолке нарисовали небо; контрольный класс остался в традиционных светлых тонах.

Освещение скорректировали, чтобы оно не отличалось. «Поскольку стены хуже отражают свет, когда они покрыты изображениями деревьев и т. д., освещение было отрегулировано так, чтобы освещенность на партах была одинаковой в обоих классах», — пояснил офтальмолог Йен Флиткрофт из Детской больницы Темпл-стрит в Дублине.

В течение года около 250 детей в возрасте порядка 9 лет занимались в одном классе, контрольные ~250 — в другом. До и после этого оно прошли обследование зрения, в котором его остроту оценили в диоптриях с общепринятым порогом начала миопии −0,5.

Через год зрение дальнозорких детей в классе, имитирующем природу, приблизилось к миопии на 0,22 диоптрии меньше, чем у тех, кто учился в обычном классе. У школьников с нормальным зрением (1.0) оно ослабло на 0,18 диоптрий меньше.

Профессор Билли Хаммонд из Университета Джорджии в США назвал эти результаты «клинически значимыми».

«Если нельзя предотвратить развитие близорукости у детей, то по крайней мере можно уменьшить ее степень», — заметил он.

Однако если у учеников уже была миопия, оформление класса им уже не помогло. Вероятно, они не могли видеть высокие пространственные частоты так же хорошо, как другие дети, поэтому это мало повлияло, предположил Хаммонд.

По его мнению, исследование подтвердило роль пространственных частот в развитии зрения у детей. Глаз растет в соответствии с получаемыми им стимулами. Среда с искусственным освещением, лишенная высоких пространственных частот, может привести к ограниченному развитию зрения, а природа предоставляет огромный диапазон узоров и изменений цвета, расстояния и яркости, способствуя тренировке глаз.