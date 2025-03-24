Как в России относятся к кибербуллингу

Каждый пятый гражданин России воспринимает кибербуллинг как одну из ключевых угроз для детей в интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Каждый пятый россиянин считает кибербуллинг одной из ключевых угроз для детей в интернете. Она встает в один ряд с мошенничеством, вовлечением в противозаконную деятельность и распространением непредназначенного для детей контента. <..> 40% респондентов готовы обратиться в компетентные органы в случае травли их ребенка, 48% - провести беседу с ним, 47% - обсудить ситуацию с родителями обидчика", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, лишь 15% россиян готовы обратиться к психологу, причем среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга показатель выше - 22%.

Отмечается, что 64% респондентов считают, что основной причиной травли является недостаток воспитания в семьях детей-агрессоров. Кроме того, 67% опрошенных полагают, что привлечение родителей таких детей к совместной работе по снижению агрессии в интернете может быть эффективной мерой.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 7 марта 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.