Как беременность и отношения родителей меняют нашу жизнь

Не в бровь, а в глаз: все больше исследований показывают, что стресс, который испытывает женщина во время беременности, оказывает значительное влияние не только на течение самой беременности и на здоровье мамы, но и на психологическое развитие человека на протяжении всей жизни!

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Психосоциальные, культурные и экологические стрессоры — пренатальный стресс может иметь последствия для нескольких поколений! Во время беременности он может варьироваться от тяжелого (например, травма) до умеренного (например, изменения в жизни) и легкого (например, повседневные хлопоты). Но как справляться со стрессом во время беременности? Как обстоятельства, из-за которых переживает мама, травмируют психику ребенка, который еще не родился? Какая связь между паническими атаками и прохождением через родовые пути? Что делать, когда мама и за маму, и за папу?

Об этом и многом другом я поговорила с Еленой Журек — практикующим психологом, автором системы «Высокая глубина» и программы «Восхождение», преподавателем Московского института психоанализа, автором книг «Архетипы в русских сказках», «Архетипы в зарубежных сказках» и «Архетипы в сказках Х. К. Андерсена», рассказывающих об универсальных архетипах сказочных героев с точки зрения психоанализа, и новинки «Истоки травмы. Формирование психики до рождения».

Елена Журек, практикующий психолог, автор системы «Высокая глубина» и программы «Восхождение», преподаватель Московского института психоанализа, автор книг

— Вы писали в самом начале книги про гормоны, и как они влияют на состояние женщины (то, что она транслирует миру и ребенку — радость или жертвенное состояние и т. д.). А что, если женщина транслирует радость, но беременность проходит тяжело (токсикоз, боли т. д.). И, получается, жизни радуется, ребенка очень ждет, но беременность ей причиняет физическую боль.

Интересный, глубокий вопрос. Возможно, здесь включается семейный сценарий, родовой анамнез. Человек живет в семье как устойчивой системе. Каждый ее член влияет на других. И вся система целиком на каждого своего участника. Отвечая на такой вопрос не хочется фантазировать, есть опасность зайти на болезненную территорию. Но любой диссонанс говорит о каком-то нарушении, и причина его может быть вне осознанности человека, например, в его подсознании, которое включает и опыт прошлых поколений. И это научный факт: клетки, из которых родится ребенок, живут в теле его матери, пока она сама находится в утробе своей матери. Т. е. бабушка, мама и девочка — находятся в одной точке, в одном времени вместе. И работая с запросом, с памятью тела клиента через его ощущения можно найти причины озвученной проблемы.

— Как поступать или вести себя (если это вообще возможно), когда ты — женщина сильная, но тебя «травят» из каждого «утюга» — самодур-начальник, токсичные родители, муж, который особо ничего делать не хочет, — как такой женщине транслировать сплошную любовь, чтобы не дай бог на психике ребенка не сказалось? Бывает же много обстоятельств, где женщина действительно жертва, но не ведет себя так, а она просто в гуще этих событий? Она хочет ребенка, она любит этого малыша, но обстоятельства вокруг давят так, что мыслей в голове может проноситься миллион: от «Господи, от кого я забеременела» до «малыш, я не дам тебя в обиду. Да, мы бьемся с тобой вместе: ты внутри меня за жизнь, я здесь, в «наружном мире», за нашу с тобой жизнь». Да, вы писали в книге, что в идеальном варианте — это пройти глубокую терапию за три года до зачатия, но не все возможно так в жизни спланировать.

В вопросе много энергии. И это хороший знак того, что вы готовы за себя бороться. Важно разбираться с причинами, и корнями они будут в детстве, в отношениях в семье, в той атмосфере, в которой вы росли. Жизнь как борьба может быть и семейным сценарием. Родители, бабушки, дедушки так научили, потому что и сами выжили благодаря своей активности. Если сейчас много вопросов к своей жизни или окружающим обстоятельствам, важно идти в индивидуальную терапию. Там человек находит ответы про себя, свои желания, свои реакции, свое поведение. Получая знания о формировании психики, погружаясь осознанно в прожитый опыт, выявляя стимулы и триггеры, человек начинает расставлять все по местам, у него выстраивается понимание причин и следствий, своего места в жизни. Если усилия приобретают осознанный мотив, а желания становятся целями — то сама жизнь начинает помогать выйти из позиции жертвы. И при этом важным принципом жизни и действий является экологичность по отношению и к себе, и своим близким, и окружающим людям.

— В книге вы приводили пример связи панических атак и прохождения ребенка через родовые пути. Про влияния кесарева сечения вы тоже написали (ребенок будет апатичен, опускать руки, «за меня все решили»), но сказали, почему так важно «помочь ему сформировать неполученные навыки» (при кесарево сечение). Расскажите здесь поподробнее, пожалуйста, — что это, куда бежать, обязательно ли нужно со всеми детьми, кто родился путем кесарева сечения, работать в этом направлении?

Очень хочется помочь с ответом. Но зачастую невозможно это сделать вот так, не видя перед собой человека, не задавая уточняющие вопросы. Задача книги — это подсветить направление для работы, обозначить возможные причины проблем, подсказать, где в дальнейшем, может быть, тонко и, значит, порвется. А дальше важно работать именно со своими задачами, а не со стандартным набором, который содержит описание теории или выявленные среднестатистические случаи, и не затрагивает ваши особенности. Ведь у каждого «кесаренка» — своя линия жизни, свои родители, свой характер, свои личностные особенности, условия жизни, семейные отношения и т. п. Таких детей объединяет способ появления на свет, но это может быть единственное, чем они похожи. Поэтому если есть важные вопросы, ответы на который вы не можете найти в книгах, — попробуйте индивидуальные сессии с психологом. Вы так найдете больше ответов, касающихся именно вас, и за гораздо меньшее время. Так же и про панические атаки: за каждой стоит свои история, своя тревога, свои причины, свой семейный анамнез. И важно, чтобы рядом с человеком, который познает себя всерьез, был опытный наставник. Психолог помогает контролировать процесс проработки травматичного опыта, поддерживает клиента. Ведь травматичный опыт, а именно он находится в основе тех причин, которые приводят человека к поиску ответов о себе и своей реализации, может и повторно нанести боль человеку, повторно ввергнуть его в болезненные переживания, нанести еще больше вреда, чем принести пользы.

— А как может повлиять такой диссонанс: женщина очень любит еще не родившегося ребенка, ждет, но отца ребенка на дух не переносит? Нет, она не забеременела от насилия. Она с этим человеком живет — начиналось все хорошо, потом все «съехало в тартарары». И вот она забеременела, но мужчина из нее уже «выпил много крови», поэтому никакой любви к нему нет. Как такой диссонанс скажется на ее сыне или дочери?

Ребенок будет считывать сложные чувства матери, но не понимать их. Велика вероятность, что причины маминых чувств он примет на свой счет, и тогда вырастет и будет «отрабатывать», «спасать» маму, заглаживать перед ней вину. Так называемый треугольник Карпмана, где человек отыгрывает роли, оставаясь неудовлетворенным ни собой, ни окружающими. Он бегает по кругу и не знает, как избавиться от болезненных чувств, неприятных ощущений, не сбывающихся ожиданий. Кроме того, в структуре личности ребенка формируется внутриличностный конфликт, когда нет ясности (например, мама улыбается, но она выглядит несчастной) и есть противоречивые чувства: ведь ребенок любит и маму, и папу. Отец очень важная фикуса для развития психики, но он приносит маме боль. И в этом напряжении могут развиваться психологические и психиатрические проблемы.

— У вас в книге есть интересные примеры с темным лесом. Первый пример. «Представьте бескрайнее поле. Летний вечер. На краю этого поля стоит маленький ребенок. Впереди начинается лес. Лес огромный, темный, таинственный. Он смотрит на малыша. Огромные лапы елей, карканье воронья, закат, расползающиеся по земле гигантские тени. Может ли малыш зайти в эту темноту? В неизвестность, полную диких животных, реальной и воображаемой опасности? Как малыш будет смотреть в эту темную таинственность, что от нее ждать? Ждать ли оттуда зубастого волка или белого пушистого кролика? С любопытством ждать приключений или опасаться каждого шороха? Это и есть иллюстрация психики малыша в животе у мамы. Для него все новое, все неизвестное, и если он остается в этом состоянии один на один с неизведанным миром своих состояний и ощущений (без любви, ласки, теплоты, заботы, принятия), то мистический ужас возьмет вверх. Человек пронесет его через всю свою жизнь, оставаясь таким же испуганным, скованным, зажатым, потерянным, оглядывающимся малышом, пусть и выросшим».

Второй пример. «Представьте малыша на руках у любящего родителя, в тепле. Малыша только что напоили чаем с баранками, а теперь сели читать книжку. В комнате тепло, горит ночник, и вот открывается книжка и на странице сказки — картинка леса. Он также огромен, темен и незнаком — фантазия ребенка подключается к архетипам леса и его обитателей. Но малыш на руках мамы, папы — Защитника: Любящего, Принимающего Родителя. Он, Защитник, поможет, подскажет, назовет состояние и настроение от картинки и сказки. Как чуткий наставник, проведет по лесу и истории. Научит, как не попасться на обман лисы, как приручить волка, убежать от медведя, спасти зайчонка и получить свой подарок за смелое путешествие». Конечно, разница очевидна. Но можем ли сравнивать такие ситуации — малыш, который еще в животе у мамы (он, возможно, даже еще глазки не открыл), и малыш, который уже с некоторым опытом в этой жизни? Попытаюсь подробнее раскрыть суть примеров. Сравнение ситуаций идет на уровне ощущений. Ребенок в животе у мамы, или малыш, который родился и лежит в кроватке, или годовалый карапуз, который делает первые шаги, — у всех этих детей есть ощущения той атмосферы, в которой они находятся. Она спокойная или нервозная, тихая или громкая, доброжелательная или напряженная. Ребенок в животе у мамы живет ее ощущениями, формирует свои под воздействием ее гормонов. Младенец, который родился — психологически — с мамой единое целое. И если мама понимает его потребности, отзывается на них — то ребенок живет в ощущениях безмятежности и спокойствия. И руки папы ребенок ощущает, замечает разницу — взял папа нежно, или раздраженно, с любовью или потому что ему конверт всучили и отправили гулять. И в глубинной терапии взрослый человек телом вспоминает эти ощущения, и они предстают вполне конкретными образами, несущими свой посыл, свою энергию, свой настрой. И глобально это или «меня любят и принимают» или «я не нужен». Как жена всегда чувствует в каком настроении приходит муж только по тому, как он открывает ключом дверь — трезвый он или навеселе, раздражен или чувствует себя виноватым. И женщине даже не нужно смотреть в сторону мужа. В воздухе царит вполне говорящая атмосфера. Так и ребенок. Открыты у него глаза или нет, понимает он слова или нет (еще младенец), вибрации, исходящие от человека, считываются им и формируют ощущения, которые будут в дальнейшем влиять на его поведение, самооценку, его чувства.

— Вы приводили пример, что, когда мама и за маму, и за папу (при наличии папы), то тогда девочке будет почти что невозможно узнать о роли отца, а в дальнейшем найти достойного мужа. А когда мама и за маму, и за папу, но беременна сыном, то мальчик не узнает, кто такой настоящий мужчина?

Такие утверждения были бы верны, если бы семья жила в глухом лесу: только мама и ребенок и никого вокруг. Или папа и ребенок. Но современные родители живут в социальном окружении. И Природа мудра и пластична. Если нет папы или мамы, психика будет добирать важные для себя вещи, наблюдая это в знакомом мамы, ее коллегах, дяде, дедушке, враче в поликлинике или тренере в секции. Папа один растит дочь. Та ходит в детский садик и видит, как, например, принаряжается ее молоденькая воспитательница. Как игриво разговаривает ее родная тетя по телефону, какие отношения у родителей в семье у подружки. И все это ребенок способен впитывать и собирать свою картину мира, достраивать ее, а не только жить в дефиците. Психика ребенка невероятно пластична. Если близкие люди закрывают важные потребности в безопасности, любви и принятии, в возрасте половой идентификации 4,5–5 лет ребенок сможет добрать важного для себя опыта и от социального общения в детском саду, в кружке, в общении с другими родственниками. Или же закрыть эти потребности во взрослом возрасте, отработав с психологом причины каких-либо сложностей в отношениях с противоположным полом, например, или в отношениях к детям, к материнству.

— Насколько вообще можно утверждать, что есть связь — спокойная беременность в окружении любви с всепонимающими и помогающими близкими = крепкая психика ребенка, которого потом не сломают те самые «травмы детства» (разные ситуации бывают — кто-то из взрослых с возрастом становится злее, начинает орать на ребенка; кто-то менее терпимым; на третьего вдруг сваливается череда неудач и проблем — может начать срываться на маленьком ребёнке, или же ребенок видит, что мама или папа стали «другими» — уставшими, без интереса, «затюканными» и т. д.)?

Жесткие утверждения невозможны в сложных системах. В психологии, как и в других науках, есть факторы обязательные, для свершения чего-либо, а есть необходимые, но не обязательные. Т. е. 100% можно сказать, что благоприятный период внутриутробного развития и перинатального периода закладывает в психике ребенка базу для формирования здоровой психики. Но если позднее ребенок проходит Холокост, то очевидно, надрыв неминуем, трагичный опыт скажется на жизни человека. Но и наоборот, даже осиротевшие в раннем возрасте дети или родившиеся вследствие сложных отношений родителей при последующем правильном воспитании в любви, в принятии могут сформировать ту компенсацию, которая позволяет жить психически здоровым человеком. Пока человек жив — ничего не поздно. Не поздно менять свои мысли, свои реакции, свое поведение. Через осознанность, через знания и навыки самоконтроля, саморазвития, закрывая важные для своей психики потребности в любви и безопасности, человек может менять себя, свою жизнь, свое окружение. Работа в глубинном подходе, работа с ощущениями и образами активирует выработку тех же гормонов, которые производятся в реальной ситуации. Благодаря нейропластичности мозга открываются безграничные возможности для восстановления психологического здоровья человека, что позволяет менять себя и свою жизнь.

— Если в перинатальном периоде не было насилия (над матерью), но дочь — умница, красавица — постоянно «натыкается» не на тех, о каких травмах возможно говорить? Вот она — успешная, объездившая половину мира, самостоятельно себя обеспечивает, встречает мужчину — прекрасного принца, как она считает. Начинает с ним жить, все сначала нормально (актерским мастерством все-таки многие мужчины владеют). «Чем дальше в лес, тем больше дров» — бытовая жизнь начинает проявлять «принца» с разных сторон постепенно — по дому делать ему особо ничего не хочется, достигать вершин, развиваться — увольте, надо слишком много стараться. Он жаждет семью, детей — рожаешь, а оказывается, что ему это будто надо было для галочки — да, у меня есть ребенок (дети) и жена, но на этом вся его интеграция в семью заканчивается. Что такой выбор апатичного мужчины говорит о женщине?

Люди, нас окружающие, могут показывать нас самих. Навык рефлексии часто приходит с возрастом. Мир быстро меняется, мы торопимся и спешим, и часто оцениваем все поверхностно. Выборы, которые мы делаем, много говорят о нас. И часто эти выборы неосознанные, корнями они уходят в детство, в том числе и в семейные сценарии. Выбор — это навык. Как я выбираю. На что смотрю, что принимаю в расчет, что нет. И если поисследовать эти вопросы, то часто клиент признается, «я сам обманываться рад» — вот такой был выбор. Мужчина выглядит успешным, но женщина не задавала вопросы, а на что он живет? Он дарит подарки только на праздник, чтобы быть как все. Он не приглашает ее в театр, не оплачивает отпуск, не интересуется ее делами и т. п. И если поисследовать, то такой мужчина изначально не сильно и старался выглядеть лучше, женщина сама дорисовала образ по не главным деталям, но не смотрела вглубь, не изучала партнера. Да, есть люди, которые очень тщательно скрывают свои истинные интересы и их не так просто раскусить. Но каждый человек стал тем, кем стал благодаря или вопреки большому количеству причин. Работать над собой сложно, и для этого необходимо сильная мотивация. Выбор апатичного мужчины может быть случайным, а может быть закономерным. Тогда разбираясь в себе, погружаясь в свои мотивы и потребности, исследуя свои желания, можно найти много апатии, безнадежности, потерянности, неопределенности. И тогда из всех вариантов вокруг был выбран именно тот, что созвучен. И может быть для того, что заставить себя быть активной, продуктивной, жить и преодолевать препятствия, чтобы так почувствовать, что живешь. Но еще раз повторюсь, важно работать с психологом, чтобы понять, что именно вас привело в такие отношение.

— А что можно сказать о самом мужчине, у которого девушки/женщины всегда его старше, отношения у него всегда есть, но он никогда не снимал, например, квартиру, чтобы жить вместе с девушкой — он всегда приходит на территорию женщины. Если расходятся — он живет с родителями, машины у него нет — она ему не нужна, потому что мало ли — за обедом с коллегами можно выпить; понятие «взять на себя ответственность» за женщину, семью ему чуждо. Он всегда «присасывается» к сильным или к более старшим. При этом он многое может делать руками (но больше болтает о том, что он может сделать, чем делает), работает, но без целей «сорвать куш», путешествовать/учиться/познавать новое ему не нужно. За это надо сказать «спасибо» его маме или папе? Или всем?

Можно пофантазировать и сказать, что очень похоже на поведение ребенка. Ребенок не снимает квартиру, не несет ответственность за серьезный выбор партнера (сегодня с одной, завтра с другой). Ребенок не думает о деньгах и о своевременности внесения арендных платежей, например. Он не берет ответственность за женщину, которую приглашает к себе в дом. Если фантазировать про возраст, когда партеры не ровесники, то образ матери напрашивается, но не факт, что причина именно в этом. Хотя в большинстве случаев это действительно может говорить о незакрытых важнейших потребностях психики мальчика. И мужчина до сих пор что-то ждет от мамы и ее проекций (начальница, подруга) — теплы, ласки, принятия. Работая с клиентом, психолог вместе с ним ищет причины обозначенных проблемных ситуаций. Клиенты обращаются к опыту детства, чтобы через ощущения выйти на те ситуации, ощущения, переживания, которые были настолько травматичным, что психика как бы останавливается в развитии. И получается человек физически вырастает, но его психологический возраст остается равным 1–3–5 годам и даже пренатальному периоду. Рассуждая о другом человеке, всегда стоит иметь в виду несколько моментов. Во-первых, если человек вырос таким как он есть, на это есть и были причины. Он может говорить «спасибо» родителям, а может и это сделать трудно, особенно если семья была жестко дисфункциональная. Поэтому психолог никогда не позволяет себе давать оценки. Во-вторых, окружающие люди для каждого из нас являются тем зеркалом, которое отражают нас самих. Встречая такого партнера, ему можно спокойно и конструктивно давать обратную связь на его поведение. Так мы делаем вклад в то, чтобы человек пришел к важному для себя осознанию, и, возможно, это станет точкой его изменений. Но менять мы можем только себя.

— Вы писали в книге, что часто бывает «перекос» и от того, что родители хотели девочку, а родился мальчик, и наоборот — хотели мальчика, а родилась девочка. А что вы можете сказать про характер, «суждено»? В том смысле, что, например, мама хотела мальчика, он у нее родился, но мальчик нежный, ласковый? Или, например, родители хотели девочку, она у них родилась, но она (повзрослев, конечно) стала строгая, деловая, ей интересны какие-то занятия, которые больше характерны для мужчин (дом построить, гвозди позаколачивать и т. д. — при этом она совершенно спокойно носит платья, выглядит очень сексуально, имеет кучу подружек)?Сложно комментировать понятие «суждено». Мир настолько сложен и разнообразен, что разные науки пытаются выстроить свою систему, чтобы мир изучить, понять и в нем успешно функционировать.

Поэтому «суждено» из народной мудрости может означать, что дети повторяют судьбу родителей. Медики будут оперировать понятиями наследственные способности и эпигенетика. Психологи говорить о родовых сценариях, генетической памяти, действии законов рода. В вашем вопросе «суждено» может быть и родительскими программами, которые родители вкладывают в ребенка. И тот их исполняет и живет по заложенному в нему родителями автопилоту, не осознавая почему он действует так, а не иначе. Для психолога точкой входа в работу является запрос клиента. Если девушка носит платья, и умеет отремонтировать машину или построить дом и ей от этого ОК, то в этом нет запроса и проблемы. Указанные факторы важны, когда запрос клиента звучит определенным образом и психолог вместе с ним исследует его жизнь и ищет те причины, по которым человек сейчас, во взрослом возрасте, чувствует себя несчастным, нереализованным. Если у клиента есть ощущение, что он живет не свою жизнь — например, женщина носит платья, но выглядит в них угловато, или ей в них некомфортно, или она стесняется. И причины этого как раз могут быть в том, что женскую части психики ребенка не замечали, не поддерживали, не развивали через обращение с ней как девочкой — не восхищались ей, не дарили цветы, не позволяли выбирать одежду по ее вкусу, пресекали ее гендерные проявления в возрасте 4,5–5 лет и т.п. Таким образом при одних и тех же внешних проявлениях причины могут быть у разных людей совершенно разными. Поэтому так важен индивидуальный подход, когда в доверительном контакте, который создает психолог, клиент может раскрываться и погружаться в свою глубину, исследовать себя, находить причины и с помощью психолога их отрабатывать, избавляясь от них раз и навсегда.

— В вашей книге был пример девушки Насти, которую «прессовали» мама и дедушка, когда она была маленькая. Мама у Насти была холодная, жесткая, начальница сборочного цеха; дедушка — с таким же железным характером (как у мамы), и у Насти было постоянное ощущение, что она «на ковре», потому что ее отчитывали за все на свете. Получается, что, даже если беременность мамы Насти протекала в спокойствии, мама ждала ребенка и т. д., то психику Насте попросту «сломали» уже сильно позже после родов?

Человек сложно устроен не только физически, но и психически. У него много компенсаторных механизмов и способов справиться с жесткими условиями жизни. Когда мы говорим о формировании психики, здесь важно понимать, что каждый компонент важен — важна желанная беременность, но бывает и по-другому. Важно, чтобы отец ребенка его хотел, ждал и любил жену, но и здесь бывают разные варианты. Важно родиться в благоприятной обстановке и в ней же проводить первый год жизни. И т. д. Однако на каждом из этих этапов могут произойти самые разные непредвиденные обстоятельства. Более того, есть и генетическая наследственность и индивидуальные психотипические особенности личности. И они также влияют на ребенка. Поэтому чем больше позитива, любви и принятия было у ребенка с зачатия, тем лучше. Чем сложнее семейные перипетии, тем больше негативного опыта получает ребенок, тем сложнее будет внутреннее устройство его психики. И тем более тонкий подход потребуется ему, чтобы принимать себя, обрести уверенность в своих силах, найти свое место в мире.

— Момент «для себя». Женщина забеременела с помощью ЭКО, мужчины у нее нет. Можно ли сказать, что это не во всех случаях значит, что она родила исключительно для себя, что она поломает психику ребенку? Сможет ли такая женщина воспитать и вырастить самостоятельного человека? Или же отсутствие мужчины у женщины говорит о том, что у нее самой большие проблемы с психикой?

Психологу не стоит ставить диагнозы: «поломает психику» или нет. У каждой ситуации есть свои особенности и нюансы. И важно их понимать. Муж, отец ребенка важен не номинально, а тем функционалом, той энергией, той поддержкой, которую он оказывает жене, будущей матери и затем ребенку. Поэтому здесь важно по-взрослому расставлять акценты. Женщина может воспитать самостоятельного человека, если сама самостоятельна. Если понимает себя и свои желания, умеет выражать чувства и эмоции конструктивно. Уважает себя и ребенка, его потребности, его желания. Ребенку в любом случае будет не хватать мужской фигуры. Но ее может заменить и брат мамы, и друг семьи, и дедушка, и любой мужчина, который достойным поведением наглядно демонстрирует мужской стиль поведения, принятия решений, реакции. Таким мужчиной может стать и тренер, и учитель в школе, и преподаватель в кружке по интересам. Родить «для себя» имеет часто важную особенность. Женщине может быть особенно трудно сепарировать ребенка, когда он начнет подрастать. Ей сложно отпускать его от себя, ведь она столько в него вложила, всю себя. И страх остаться одной может мешать отпустить выросшего ребенка жить своей жизнью. А ребенку будет сложно не чувствовать себя обязанным позаботиться о маме, ведь у нее никого кроме него нет. Но если женщина серьезно подходит к родительству и понимает, что не родила себе ребенка, который будет обслуживать ее интересы и потребности, то у ребенка наравне с другими детьми есть все шансы вырасти счастливым. Все, чего ему не хватило, он сможет добрать самостоятельно с психологом, когда вырастет.

— Вообще (в современном мире), насколько можно утверждать, что женщина должна быть с мужчиной? Может, кому-то не суждено быть в паре, женщина может чувствовать себя совершенно органично без мужчины. Да, она может уставать от количества дел; да, она все в своей жизни делает явно «за двоих» (за себя и «за того парня»), но мужчины приносили ей одно разочарование, она от отношений устала (да, тут, скорее всплывет то, что у женщины что-то не так, раз она выбирала постоянно «не тех»), но может ли быть человек — женщина в данном случае — «одиночкой»? Или же это всегда «не по правилам» природы, где есть условие — женщина должна быть с мужчиной?

Может так получиться, что женщина выполняет мужской функционал — зарабатывает, решает вопросы, является примером того, как проявляться в социальном мире и строить карьеру. Глубинный мотив этого остается неосознанным — ей так нравится, в удовольствие или и вариантов не было, пришлось. Мир вообще и внутренний мир человека в частности, сложны и многокомпонентны, чтобы укладывать их в рамки — надо так, а не иначе или должно это, а не по-другому. Человек — это не только продукт своей семьи и самовоспитания, но еще и представитель своего семейного рода. В роду бывают разные истории. И женщина может следовать семейным паттернам. Например, в семьях бабушек, прабабушек мужчины были слабые или их не было совсем (ранняя смерть, война, репрессии) и женщины все «вывозили» на себе. Тогда и новое поколение девочек будет иметь такой опыт, живущий в подсознании, который и помогает «выбирать» и проживать похожие сценарии. И здесь возникает важный вопрос. А хочет ли женщина что-то менять в своей жизни? Потому что «должно» — не работает в современном мире. Выжить и стать успешным может и один мужчина, и одна женщина. Брак как социальное условия выживания отсутствует. Брак как единственный способ произвести потомство и его выкормить также не актуально. Но чтобы построить партнерские отношения важно понимать зачем, для чего, что я могу дать партнеру и что я от него ожидаю взамен. И эти ожидания соответствуют потребностям взрослого человека. Т. е. гармоничные отношения выстраивают ДВА ВЗРОСЛЫХ человека, два самодостаточных человека, которые уважают и себя, и партнера, понимают что хотят и умеют этого добиваться самостоятельно. Которые ценят общение и взаимоподдержку, но не перекладывают на партнера свою ответственность за себя или свое счастье.

— И в заключении хотелось бы узнать еще такой момент. Очень часто сейчас родители — как раз в «погоне» за тем, чтобы у ребенка не было потом «травмы с детства» — разрешают многое детям, не реагируют строго там, где надо, балуют детей (прикрывая это, конечно, «так можно/надо/мы не балуем»). Конечно, это вряд ли касается утробного периода, но все же это есть — страх «сломать» психику ребенка. Соблюдать баланс — важно, но часто непонятно, а где он — этот баланс? Когда это «рявкнуть» сработает триггером для «поломки» психики ребенка, а когда будет во благо?