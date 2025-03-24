Стоматолог объяснил алгоритм лечения зубов у детей

Врачи-стоматологи напоминают родителям о необходимости тщательно следить за состоянием зубов у своих детей. Посещать докторов нужно сразу появления у малышей молочных зубов и не тянуть с исправлением неправильного прикуса.

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«Чем раньше вы приведете ребенка к ортодонту, тем лучше. Уже сразу после рождения можно увидеть нарушения, которые могут привести к развитию патологий прикуса и другим смежным проблемам в дальнейшем», – уверена лектор Российского общества «Знание», кандидат медицинский наук, доцент кафедры анатомии человека СибГМ, врач-стоматолог ортодонт Анастасия Коняева.

Врач-стоматолог ортодонт дает следующие советы по лечению зубов у детей

Родители должны обращать особое внимание на состояние уздечки языка у детей. Это является основной причиной дефектов речи, так как уздечка становится анатомической преградой, из-за которой язык не может двигаться в полной амплитуде.

Препятствуйте формированию таких вредных привычек, как постоянное сосание пустышек, разгрызание ногтей и закусывание губ. Это также может нарушить правильное положение челюстей, привести к асимметрии лица.

«Обязательно лечите у детей патологии верхних дыхательных путей – аденоиды, хронические и аллергические риниты. Особенно, если ребенок дышит, в основном ртом», – предупреждает Анастасия Коняева.

Ротовая полость не приспособлена к дыханию, при таком способе вдыхаемый воздух не очищается и не согревается. При этом дыхание ртом также дефомиует челюсти, поскольку верхняя становится более широкой, а нижняя занимает неправильное положение.

«При дыхании ртом язык болтается и не оказывает необходимого давления на челюсти: верхняя становится узкой, нижняя "уезжает". Как следствие, нехватка места для зубов, "птичий профиль", вторые подбородки и аденоидный тип лица», – говорит врач.

Молочные зубы нужно обязательно лечить, если они будут удалены, это может привести к смещению последних или нехватке места для новых. Кроме того, пища всегда должна хорошо пережевываться, что важно для здоровья желудка.

«ФедералПресс» сообщал, что заняться прикусом никогда не поздно.