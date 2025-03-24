Врачи выходили тройняшек, появившихся слишком рано на свет

В конце декабря прошлого в перинатальном центре ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова на свет появились тройняшки на сроке 29 недель и один день. Роды прошли методом кесарева сечения по медицинским показаниям - у одного из плодов на УЗИ врачи выявили реверсный кровоток в венозном протоке. Эта патология представляла угрозу для жизни малыша, а избежать опасных последствий можно было только после рождения. Новорожденные имели крайне низкую массу тела. Особенно девочки - Вера при росте 31 сантиметр весила всего 670 граммов, ее сестра Александра - была 33 сантиметра и весом 830 граммов. Их брат, которого родители назвали Владиславом, был крупнее - ростом 34 сантиметра и весом 1100 граммов.

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Сразу после рождения всех троих госпитализировали в отделение реанимации новорожденных. Первый месяц жизни они провели в высокотехнологичных боксах для выхаживания новорожденных - кювезах. В них созданы необходимые условия для проведения терапии и реанимационных мероприятий, а также поддерживаются комфортные для детей показатели окружающей микросреды: влажность воздуха, температура, стерильность, световой режим.

Врачи круглосуточно отслеживали состояние малышей с помощью современных систем мониторинга, проводили терапевтическое лечение, обеспечивали питание и предпринимали необходимые меры при малейших отклонениях. Мама все это время могла постоянно находиться рядом с детьми, проводить им гигиенические процедуры и присутствовать при обходах врачей. Такая возможность обеспечивается программой "открытая реанимация", которая положительно сказывается как на развитии детей, так и на эмоциональном состоянии мамы.

Через 73 дня после рождения малышей перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных и разместили в комфортабельной палате вместе с мамой. Здесь дети продолжали наблюдаться и проходить контрольные обследования. Как только врачи убедились в том, что младенцы полностью здоровы и обеспечивают все свои жизненные функции в полном объеме, была назначена дата выписки. В общей сложности мама и тройняшки провели в перинатальном центре ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова более 2,5 месяцев. Дома малыши будут продолжать расти под внимательным наблюдением врачей амбулаторного звена.