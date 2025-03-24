Что могут заметить дети в поведении своих родителей

Дети внимательнее, чем мы думаем. Они улавливают наши слова, интонации и невербальные сигналы. Эксперты подчеркивают важность осознанного общения с детьми, чтобы помочь им чувствовать себя уверенно и безопасно.

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Дети — настоящие наблюдатели. Они улавливают не только то, что мы говорим им напрямую, но и то, как мы говорим о себе и других, что мы говорим другим о них и как мы себя ведём. Эксперты отмечают, что дети обращают внимание на множество вещей, которые взрослые часто не осознают. Этот текст — не осуждение, а напоминание о том, что мы все можем быть немного внимательнее в повседневных взаимодействиях.

Как вы относитесь к своему партнёру или другим опекунам

Вам может казаться, что вы действуете незаметно, когда закатываете глаза при виде партнёра или бросаете неприязненный взгляд на тестя. Но дети улавливают эти невербальные сигналы. Клинический психолог Джазмин Маккой, известная в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) как @TheMomPsychologist, отмечает, что дети также воспринимают критику или негативные замечания в адрес другого родителя или опекуна, даже если они замаскированы под шутки или сарказм.

«Дети замечают такую динамику, поэтому старайтесь как можно лучше отзываться о других родителях и опекунах вашего ребёнка — даже если они находятся в другой комнате. Они, вероятно, всё равно вас слышат», — говорит Маккой.

Это важно независимо от ваших отношений с этими людьми. Почему? Это помогает ребёнку чувствовать себя в безопасности, уверенно и заботливо, эмоционально привязываться к тем, кто о нём заботится, и меньше тревожиться.

Примеры того, что стоит говорить:

«Ух ты, мама придумала для нас весёлое приключение!»

«Этот ужин получился отличным. Папа — отличный повар!»

«О, похоже, это было чудесное воспоминание, которое ты провёл с бабушкой. С её стороны было очень мило взять тебя с собой».

Как вы относитесь к своему телу

Дети прекрасно понимают, как взрослые говорят о своём теле и о телах других людей. Дипломированный диетолог Алисса Миллер подчёркивает, что дети могут улавливать тонкие — и не очень тонкие — намёки, делая выводы о том, что считается хорошим и плохим, желательным и нежелательным.

Они наблюдают за тем, как вы смотрите на себя в зеркало, и делают выводы. Они замечают, если вы никогда не надеваете купальник в бассейне, удаляете свои фотографии или избегаете камеры.

«Взрослые постоянно показывают детям, как относиться к собственному телу, своими повседневными действиями», — говорит Миллер.

Что вы на самом деле цените

Клинический психолог Лора Маркхэм, автор книги «Спокойные родители — счастливые дети», отмечает, что дети замечают, что вы на самом деле цените, исходя из того, что вы говорите и делаете. Иногда это отличается от того, что, по вашим словам, вы цените.

Например, вы можете говорить, что спорт — это командная работа и приятное времяпрепровождение с друзьями, но после игры ваш первый вопрос: «кто победил?»

«Дети учатся ценностям, наблюдая за вашим поведением, а затем делая выводы о том, что, по вашему мнению, важно», — говорит Маркхэм.

Ваше сострадание к себе

Алисса Миллер отмечает, что способность детей проявлять и принимать доброту и сострадание часто отражает поведение окружающих их взрослых. Если вы корите себя за ошибки, дети это замечают и перенимают.

«Дети перенимают то, как взрослые справляются с ошибками, их внутренний диалог, нереалистичные ожидания и склонность к перфекционизму», — говорит Миллер.

Ваши отношения с едой

Дети обращают внимание на пищевые привычки взрослых и то, как они говорят о еде. Родители и опекуны непосредственно влияют на выбор продуктов, которые делают дети, и на их представления о еде.

«Невинными комментариями вроде "это опасно" в отношении тарелки с печеньем, разделением продуктов на "хорошие" и "плохие", пропусками приёмов пищи или чувством вины за переедание — всё это дети наблюдают и усваивают», — говорит Миллер.

Как вы рассказываете о своём ребёнке другим взрослым

Допустим, ваш ребёнок устроил скандал в магазине. Когда вы рассказываете об этом партнёру, думая, что ребёнок не слышит, он может уловить негативный тон.

«Они могут не понимать, что всё это значит, но они могут заметить, что вы негативно относитесь к случившемуся, и это может негативно сказаться на их самооценке и отношениях с вами», — говорит Маккой.

Заключение Дети учатся у нас каждый день. Они замечают наши слова, поступки и даже то, что мы не осознаём. Будьте внимательнее к своим действиям — они формируют их мир.