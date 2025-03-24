Пять правил по воспитанию дошкольников от психологов

Еще вчера он был малышом-карапузом, а сегодня проявляет чудеса самостоятельности, по сто раз на дню задает вопрос «Почему» и проверяет родителей на прочность. Специалисты Центра для детей-сирот «Центральный», расположенного в районе Вешняки Восточного округа столицы, подготовили советы по воспитанию дошкольников, которые будут полезны как приемным, так и кровным семьям.

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В атмосфере тепла и безопасности

Дети дошкольного возраста особенно чувствительны к эмоциональному фону, который их окружает. Поэтому психолог в социальной сфере Центра «Центральный» Светлана Райзер советует приемным родителям, особенно в период адаптации ребенка в семье, проводить с ним как можно больше времени, «напитывать» любовью и заботой. Главная задача – дать ребенку понять, что в новом доме ему рады, здесь безопасно и спокойно.

Для этого можно создать в квартире уютный уголок для игр и чтения, где ребенок будет чувствовать себя расслабленно. А ритуалы в виде сказки на ночь станут семейной традицией, которая поможет малышу быстрее адаптироваться.

Учите через игру

Главный способ познания мира для дошкольников – игра. Предлагайте ребенку пазлы, настольные игры, развивайте моторику. Вместе занимайтесь творчеством – рисуйте, лепите. Это не только развивает фантазию, но и делает вас ближе друг к другу

«Для детей дошкольного возраста важны также ролевые игры. Разыгрывайте ситуации из повседневной жизни, такие как поход в магазин или приготовление еды. Это помогает формировать социальные навыки», – советует психолог «Центрального» Лидия Шигурова.

Установите границы и правила

Правила помогают детям чувствовать себя в безопасности и должны быть сформулированы четко и понятно. Лучше, если это будет сделано на примерах. Светлана Райзер часто советует приемным родителям использовать «правило трех».

«Расскажите ребенку о трех разных последствиях, которые наступят, если нарушить правило. Ты не хочешь убирать игрушки? Кто-то может на них наступить, и они сломаются. Мама потратит время на уборку игрушек и не успеет почитать тебе любимую сказку перед сном. Кто-то может споткнуться об игрушку и упасть, – приводит пример специалист. – Обычно такие объяснения отлично срабатывают, дети потом сами подключаются к процессу и начинают спрашивать: что будет, если…»

Поддерживайте эмоциональное развитие

Учите ребенка выражать свои чувства и эмоции, понимать и принимать их. Можно, например, сделать в квартире «уголок эмоций» с картинками, где он сможет показывать, как себя чувствует, или завести «дневник эмоций».

«Каждый вечер родитель просит ребенка нарисовать, что его радовало или огорчало за день. Это помогает развивать художественные навыки и учит анализировать эмоции», – объясняет Лидия Шигурова.

Общение без давления

Дошкольник – это еще не колючий подросток, но и он может быть «закрытым» для общения с родителями. Поэтому важно создать в семье атмосферу доверия и поддержки. Понять, что чувствует ребенок, и наладить с ним контакт помогут игры.

«Физические игры способствуют активному общению и смеху, прятки или "охота за сокровищами" развивают внимание, учат командной работе. Совместное творчество поможет раскрыть творческий потенциал ребенка. Только не забудьте обсудить результаты и похвалить малыша за его усилия. А перевоплотившись в различных персонажей, можно смело выражать свои эмоции и чувства», – приводит примеры психолог «Центрального» Светлана Райзер.

На заметку

Узнать больше о работе столичных органов опеки и попечительства, жизни центров содействия семейному воспитанию можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники центров для детей-сирот и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.