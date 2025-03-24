Сотрудники ГАИ дали рекомендации родителям дошкольников

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Выселковскому участвуют в родительских собраниях в муниципальных образовательных организациях. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Так, сотрудник ГАИ встретились с родителями детского сада № 30 «Колобок» ст. Выселки.

Гость учреждения познакомила взрослых со статистическими данными о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей в Выселковскому районе и Краснодарском крае.

Как подчеркнула инспектор немаловажным фактором, позволяющим снизить детскую аварийность, служит профилактическая работа, которую необходимо проводить с самого юного возраста.

«Важно, чтобы дети не только знали правила дорожного движения, но и соблюдали их, осознавая, к чему может привести игнорирование правил безопасности. И в этом случае родители должны быть положительным примером для детей», — отметила сотрудник Госавтоинспекции.

В завершении специалист ведомства вручила родителям профилактические информационные памятки.