Названы причины подростковых беременностей в РФ

Это связано с отсутствием домашнего тепла и нехваткой взаимопонимания с близкими.

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Некоторые несовершеннолетние девушки сталкиваются с зачатием из-за интереса или «уговоров» партнёра. Число подобных случаев за последние 25 лет значительно снизилось.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева.

«Вопрос подростковых беременностей очень даже не остро стоит. На самом деле средний возраст вступления в половые контакты в Российской Федерации не отличается от аналогичных возрастных групп в странах Европы и в Соединённых Штатах — это 16,5–17,5 лет в среднем. Конечно, есть такие барышни, которые хотят быстрее стать взрослыми. Сексуальные контакты на самом деле имеют под собой ряд оснований. Процентов 30 таких оснований — это просто любопытство. Какой-то процент — это уговоры партнёра, настойчивость партнёра, нежелание его потерять. И очень большая группа девушек, которые ищут сексуальные контакты, потому что у них нет тепла дома. У них нет понимания с близкими, у них нет взаимоотношений тесных с мамой. Вот этот поиск, вовне найти себе любовь, найти себе тепло и радость толкает, к сожалению, девушек на вот эти вот эксперименты со своей личной жизнью. Если говорить о цифрах, то по сравнению с 25 годами ранее можно сказать, что значительно уменьшилось число подростковых беременностей».

Ранее губернатор Орловской области подписал указ о выплате 100 тыс. рублей беременным школьницам. Документ опубликован на портале правовых актов.

До этого в регионе ввели пособие для беременных женщин, которые обучаются в профессиональных образовательных организациях или в вузах.