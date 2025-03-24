Профсоюзы предложили ввести в школах курс «трудовой грамотности»

Все школьники однажды придут работать, им необходимо знать, как должны быть оформлены трудовые отношения, сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

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Отмечается, что в школьную программу в 2022 году внесена тема финансовой грамотности и соответствующие задания предусмотрены на уроках математики, обществознания и географии. С точки зрения профсоюзов, аналогичный подход был бы полезен школьникам по трудовым правам.

ФНПР — крупнейшее объединение профсоюзов в стране, в её организациях состоит более 19 миллионов человек.