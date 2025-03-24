Профсоюзы предложили ввести в школах курс «трудовой грамотности»

Говорит Москва

Все школьники однажды придут работать, им необходимо знать, как должны быть оформлены трудовые отношения, сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Профсоюзы предложили ввести в школах курс «трудовой грамотности»
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Отмечается, что в школьную программу в 2022 году внесена тема финансовой грамотности и соответствующие задания предусмотрены на уроках математики, обществознания и географии. С точки зрения профсоюзов, аналогичный подход был бы полезен школьникам по трудовым правам.

ФНПР — крупнейшее объединение профсоюзов в стране, в её организациях состоит более 19 миллионов человек.

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Сергей Черногаев