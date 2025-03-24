Россиянка родила 13-го ребенка в 41 год

Врачи центра материнства и детства Раменского помогли 41-летней пациентке родить 13-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Роды прошли без вмешательств, на свет появился здоровый мальчик весом 3770 граммов и ростом 51 сантиметр.

«Родовая деятельность развилась самопроизвольно, а сами роды прошли без каких-либо осложнений. Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Все роды были естественными», — рассказал акушер-гинеколог больницы Ярослав Спиридонов.

Женщину и новорожденного уже выписали. Дома младенца ждал отец, а также четверо старших братьев и восемь сестер.

До этого в подмосковном Красногорске, врачи местной больницы приняли роды десятым ребенком у 36-летней женщины.