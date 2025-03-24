Минпросвещения подготовило материалы по противодействию травле в школах

В министерстве просвещения подготовили информационные буклеты на тему противодействия школьной травле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Ларису Фальковскую.

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По словам чиновницы, методические рекомендации были разработаны департаментом совместно со специалистами Саратовской государственной юридической академии и Центром защиты прав и интересов детей. Фальковская отметила, что в материалах изложены алгоритмы, как действовать детям и педагогическим работникам в ситуации буллинга, включая правовые аспекты.

Информация в ближайшее время будет распространена по региональным и муниципальным органам управления образованием, которые доведут ее до сотрудников школ, детей и родителей.

До этого в Госдуме предложили привлечь старшеклассников к борьбе со школьным буллингом.