Доцент предупредил, что необходимо изменить в рационе школьников

В марте 2025 года вступили в силу изменения в СанПиНе для кафе, ресторанов и столовых. Они предполагают ужесточение норм для готовой еды навынос. А для детей 3–7 лет снижается норма потребления соли. Как это отразится на оказании услуг общепита, сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

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Она отметила, что вопрос снижения потребления соли детьми особенно актуален, поскольку пять граммов — норма, которая применялась и для юных россиян, и для взрослых.

«Снизить эту норму необходимо, потому что большинство населения воспринимает эти пять граммов как продукт в чистом виде. Однако во многих продуктах питания — и в колбасных изделиях, и в сыре, и в хлебе — соль уже есть. Контролировать количество соли в каждом отдельном блюде практически невозможно», — объяснила эксперт.

Мясникова считает необходимым проводить разъяснительные работы с поварами на предприятиях, чтобы они ориентировались не на свой вкус при готовке, а понимали, что соль вредит юным организмам, сообщает Общественная Служба Новостей.

Поскольку чипсы являются очень калорийным продуктом, их не стоит есть слишком много и часто: допустимо потреблять 20–30 граммов, но не ежедневно. Об этом рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Эксперт в беседе с «ВМ» также подчеркнула, что такие зависимости создала пищевая индустрия, поскольку с точки зрения потребностей организм не нуждается в быстрых углеводах. Специалист также рассказала, что происходит с ребенком, когда он ест много чипсов.

20 марта глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил запретить продавать чипсы детям и сделать их подакцизным товаром. Сумма акциза может составить 20 процентов от стоимости товара. Соответствующая инициатива уже направлена на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.