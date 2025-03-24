Сколько россиян готовы обратиться за помощью из-за травли ребенка

Проблема травли детей в школе, становится массовым явлением. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, к ней поступает большое количество обращений в связи с буллингом.

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Эксперты ВЦИОМ предупреждают, что кибербуллинг, например, уже выходит за пределы школьной среды и превращается в массовую угрозу. В онлайн-травлю в таком случае включаются люди из разных городов и стран. Стали учащаться нападения людей другого поколения. А такие случаи трудной предпреждать.

Ключевой угрозой для детей в интернете назвал кибербуллинг каждый пятый россиянин. Он не менее опасен, чем мошенничество, вовлечение в противозаконную деятельность и распространение опасного для детей контента.

В разных поколениях кибербуллинга боятся по-разному. Чаще всего его считают угрозой младшие и старшие миллениалы (годы рождения - с 1982 по 2000-й). Поколения "застоя" и "оттепели" воспринимают эту угрозу гораздо спокойнее. Возможно у миллениалов в этом больше личного негативного опыта.

По данным ВЦИОМ, 40 процентов россиян в случае травли ребенка готовы обратиться в компетентные органы. 48 процентов намерены, узнав об этом, провести беседу со своим чадом. 47 процентов стремятся обсудить ситуацию с родителями обидчика. 15 процентов россиян готовы обратиться к психологу. Однако среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга таковых уже 22 процента.

Но одним из главных последствий буллинга является как раз психологическая травма, а в этом случае как раз нужна помощь психолога.

Четкого алгоритма действий для решения проблемы у родителей тоже часто нет. Каждый пытается справиться с ней, как умеет. И россияне явно недостаточно информированы о возможном спектре противодействия кибербуллингу.

64 процента россиян уверены, что главная причина травли недостаток воспитания в семьях детей-агрессоров. 67 процентов при этом думают, что привлечение родителей таких детей к работе по снижению агрессии в интернете может быть действенной мерой.

«Для решения проблемы кибербуллинга требуется комплексный и решительный подход как со стороны государства, так и со стороны общества, — считает эксперт ВЦИОМ Георгий Рожков. — Государству необходимо в более доступной форме информировать граждан обо всех возможных механизмах борьбы с травлей в интернете».

А обществу, и особенно родителям, он предлагает выбрать более ответственное отношение к происходящему и принять план действий на случай, если ребенок столкнется с проявлениями травли.

Напомним, что Комитет по молодежной политике Госдумы РФ разрабатывает федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О российском движении детей и молодежи". Он направлен на противодействие травле в детской и молодежной среде. Законопроект прошел нулевые чтения в Общественной палате РФ и получил положительную оценку экспертов.