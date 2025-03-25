В России родились близнецы с разницей в весе в два с половиной раза

В Томской области появились на свет необычные девочки-близнецы. Одна из сестер оказалась крупнее другой в 2,5 раза.

Малышки появились на свет в Томском областном перинатальном центре у мамы со сроком беременности 32 недели.

"При рождении вес одной малышки составлял 1 кг 740 г при росте 53 см, тогда как вес второй был всего 700 г при росте 34 см", - сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Девочек с экстремально низкой массой тела удалось спасти. Они находились под наблюдением более двух месяцев.

"Малышки выписаны весом 3 кг 170 г и 1 кг 880 г соответственно", - рассказали в перинатальном центре.

По словам врачей-неонатологов, со временем разница в весе у сестер будет незаметна.