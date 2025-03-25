Пособие для беременных школьниц: что думают об этом эксперты

В России беременные школьницы должны получать финансовую поддержку от государства, так как это поможет им избежать нежелательных беременностей и обеспечит средствами на ребенка. Об этом заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

© runews24.ru

В беседе с ИА RuNews24.ru общественник Виталий Крупин поделился своим мнением на этот счет. Примечательно, что парламентарий привела в пример студенток, для которых в некоторых регионах предусмотрены выплаты в размере 100 000 рублей. По ее мнению, школьницы также должны иметь право на такую помощь.

Однако важно объяснить детям и их родителям, что эта мера не направлена на стимулирование ранних отношений, а направлена на сохранение здоровья и психического благополучия девушек.

Кроме того, необходимо проводить разъяснительную работу со школьницами и их родителями, а также сотрудничать со школами и общественными организациями для обеспечения правильного понимания подростками возрастных ограничений и возможных последствий своих действий.

По словам Виталия Крупина, такая мера, пусть и была бы нацелена на благие цели, усугубила бы ситуацию с беременностями на школьной скамье.

«Девочки в школе должны думать об отметках в дневнике и о своем будущем, а не о том, как бы удачно родить и от государства получить кругленькую сумму. Вижу тенденцию, что власти всячески пытаются повысить демографию. Но во всем должно быть рациональное зерно. Боюсь, что современное общество буквально воспримет новый вид поддержки, как сигнал к действию. И потом наши школьницы будут сидеть на скамье в женской консультации, а не школе. Сначала надо подумать о будущем, а потом строить семью и рожать детей», — уверен Крупин.

По словам общественника, ранняя беременность, как правило, заканчивается тем, что новоиспеченная мать устраивает свою личную жизнь, а новорожденный остается на воспитании бабушек и дедушек.