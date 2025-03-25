В России обсудили меры борьбы с буллингом

В Государственной Думе РФ прошел Второй Всероссийский антибуллинговый форум «Надо поговорить!». Мероприятие транслировалось на сайте нижней палаты парламента России.

Депутат Сергей Миронов сообщил, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет школы информировать полицию и комиссии по делам несовершеннолетних о случаях буллинга.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила о необходимости ввести понятие «буллинг» в законодательство. Это даст основание для разработки единой государственной программы по борьбе с травлей.

Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская рассказала, что ее ведомство разработало материалы для противодействия буллингу. Они предназначены для учеников, родителей и педагогов и описывают механизмы правовой защиты.

«В ближайшее время эти материалы будут направлены во все региональные и муниципальные органы управления образованием», – сказала Фальковская.

Депутат Анатолий Вассерман подчеркнул, что необходимо учить детей правильно реагировать на буллинг и добавил, что игнорировать физическую агрессию нельзя – для этого нужны особые меры.

Создатель и руководитель форума и Лаборатории «Надо поговорить!» Елизавета Кочеткова в своем выступлении поделилась личным опытом.

«Я не понимала, что такое травля и агрессия <...> До 70 процентов школьников сталкивались с буллингом, а до 60 процентов не знают, как с этим справиться», – отметила она.

Буллинг остается серьезной проблемой во всем мире, однако во многих странах уже есть решения, как с ней бороться.

В Бразилии активно разрабатываются программы по предотвращению травли и уже более 40 процентов школьников в стране участвуют в антибуллинговых проектах.

Согласно данным Министерства образования КНР, учащимся рассказывают, как распознавать буллинг и правильно реагировать на него, а также в стране создаются механизмы для подачи анонимных жалоб.

В Организации Объединенных Наций подчеркивают, что для борьбы с буллингом необходим системный подход, включающий сотрудничество школ, родителей и государственных органов. Международный опыт показывает, что эффективная профилактика и раннее вмешательство могут существенно снизить уровень травли и создать безопасную образовательную среду.