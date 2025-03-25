Психологи рассказали о преимуществах программы «Моя школа»

Устаревшие корпуса модернизируют в рамках программы «Моя школа».

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В столице продолжается масштабная модернизация учебных зданий в рамках городской программы «Моя школа». Четыре корпуса, которые уже открылись для учеников, теперь выглядят современно и стильно. По мнению экспертов Городского психолого-педагогического центра, в новых интерьерах мотивация детей возрастет, а концентрация повысится. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Интерьеры обновленных школ выполнены в стиле «мягкий лофт». Базовые тона покраски стен и полов — нейтральные и светлые. Архитекторы выбрали текстуры материалов в пастельных и природных оттенках под светлое дерево, серый камень и бетон.

Цветовые решение подобраны таким образом, чтобы создать для школьников комфортную и мотивирующую среду. Так, спокойные, мягкие и естественные тона стен в учебных кабинетах и общешкольных пространствах помогают детям лучше концентрироваться. Яркая мебель и декоративные элементы насыщенных цветов в рекреациях, напротив, побуждают к активности и динамичному отдыху.

«Спокойная цветовая гамма интерьеров — голубой, синий, зеленый, оттенки морской волны — помогает создать психологически комфортную среду. Научные исследования показывают, что эти цвета повышают концентрацию внимания и способствуют когнитивной деятельности. Голубой и синий ассоциируются с ясностью мысли, структурированностью, а зеленый — с гармонией и восстановлением», — объяснила Ольга Калинова, психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки.

Одно из современных дизайнерских решений программы — прозрачные двери и стены кабинетов. Кроме того, более рационально использовать площади можно благодаря раздвижным перегородкам. Архитекторы сделали акцент на прозрачности и открытости пространства. У них получилось визуально расширить привычные кабинеты и наполнить рекреации светом.

«Просторные помещения, широкие светлые коридоры способствуют свободному передвижению, позволяют соблюдать личные границы и создают ощущение безопасности. Это особенно важно для детей с повышенной чувствительностью к стрессу и тех, кто испытывает дискомфорт в закрытых, перегруженных помещениях», — отметила Ольга Калинова.

Функциональность обновленных школ важна не меньше, чем дизайн. Так, архитекторы переосмыслили пространства библиотеки и актового зала — вместо них появились медиатеки и многофункциональные многосветные пространства. Теперь помещения подходят для проведения конференций, лекций, выставок, индивидуальных и групповых занятий. Эту функцию в модернизированных школах выполняют даже рекреации. На новых магнитно-маркерных досках можно делать записи, а отдыхать или выполнять задания дети будут в креслах с звукоизолирующими стенками. Подвесные светодиодные светильники обеспечат естественный и в меру яркий свет.

«Многофункциональные пространства помогают детям развивать креативность, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Возможность менять обстановку в зависимости от учебных задач делает процесс обучения более увлекательным, позволяет уйти от рутины. Это особенно полезно для детей с разными типами восприятия информации — визуалов, аудиалов и кинестетиков. Они могут осваивать материал в наиболее комфортной для себя форме», — добавила Ольга Калинова.

Программа Мэра Москвы «Моя школа» стартовала в 2024 году. В рамках проекта обновляют устаревшие учебные здания: они становятся современнее и функциональнее. В столице после модернизации уже открылись четыре корпуса. В их числе школы № 1514 на улице Академика Челомея (дом 6а), № 1190 на Пятницком шоссе (дом 25, корпус 3), № 281 на улице Коминтерна (дом 4, корпус 1) и № 37 на Мичуринском проспекте (дом 42).

После модернизации в школах появятся комфортные универсальные, специализированные кабинеты и технологичные лаборатории с 3D-принтерами, полями для соревнований роботов и мини-теплицами. Школьники будут заниматься в спортзалах со специальным паркетом с эффектом амортизациии, проводить время в обеденных зонах, оборудованных по принципу современных кафе. Актовые залы превратятся в многофункциональные пространства для конференций, лекций и выставок. Библиотеки станут современными медиатеками с местами для групповой и индивидуальной работы. Кроме того, пришкольную территорию полностью обновят и оборудуют новыми спортивными и игровыми площадками.

Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».