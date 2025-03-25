Врач поставил точку в споре о необходимости переучивать левшей

Доказательная медицина выступает против переучивания левшей, заявила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова. Точку в споре о необходимости этой меры она поставила в разговоре с «Лентой.ру».

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«В прошлом левшей часто переучивали. Сегодня доказательная медицина категорически против такого подхода, так как это может нарушить естественное развитие мозга и привести к дисбалансу в его работе. Кроме того, попытки переучивания левшей могут вызвать у них повышенную тревожность, невроз, речевые нарушения, например заикание», — предупредила терапевт.

Также врач отметила, что попытки родителей и учителей переучить ребенка и заставить его писать правой рукой вызывают у него стресс. Из-за этого у левши могут возникать проблемы с памятью, вниманием и координацией. Кроме того, попытки переучить могут помешать развитию у ребенка таких естественных способностей, как креативность, пространственное мышление и адаптивность, добавила доктор.

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