Психотерапевт предупредил, чему нужно учить детей

Стоит объяснять подросткам, что критику сверстников воспринимать не стоит.

© unsplash

Для комплексной борьбы с травлей в интернете необходима поддержка государства.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Евгений Фомин.

«Здесь нужна стратегия с двух сторон. Государство должно использовать какие-то механизмы, должна быть верификация через "Госуслуги". С точки зрения отношения детей к подобному, то должна быть выработана нечувствительность к чужому мнению. Когда ты учишь ребёнка обесценивать все те слова, которые адресованы ему. Обесценивание именно оскорблений».

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что «агрессивный буллинг» часто инициируют родители. Взрослым нельзя сплетничать при детях дома. Важно отфильтровывать сказанное.