Как понять, готов ли ребенок к школе

Порядок записи в первый класс в школах России и Беларуси совпадает не во всем. И если российские родители уже держат руку на кнопке мышки, готовясь к подаче заветного заявления, то у белорусских еще есть в запасе время. "СОЮЗ" поговорил с клиническим психологом, детским нейропсихологом, специалистом по сенсомоторной коррекции Наталией Романовой-Африкантовой о том, что такое истинная готовность к школе и на что в первую очередь обратить внимание.

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В России запись в первые классы школ происходит в два этапа. Первый длится с 1 апреля по 30 июня. В это время могут записаться те, кто зарегистрирован по адресу, относящемуся к закрепленной за школой территории, а также льготники. Второй период пройдет с 6 июля до 5 сентября. Тогда можно попытать счастья поступить в школу "не по прописке", если в ней останутся места. Подать заявление можно и лично, и на сайте госуслуг.

В России в первый класс могут поступать дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. (Поступление в более раннем или в более позднем возрасте - это случаи исключительные, вопрос решают в департаментах образования). В первый класс вовремя возьмут всех - но, несмотря на это, период записи в школу все равно остается довольно волнующим и тревожным для родителей. Вдруг не хватит места в ближайшей школе и придется возить ребенка дальше?

А если присмотрели хорошую школу "не по прописке", то удастся ли попасть туда, если ребенок не пройдет тесты? А не будет ли в шоке и местная школа, услышав, что ребенок едва читает? Специалисты же остужают горячие головы, заявляя: мы беспокоимся не по делу, принимая за готовность к школе не то, что следует.

Крепкие знания или крепкий позвоночник?

Родителям и даже иногда педагогам кажется, что готовность к школе - это умение читать, писать, считать. Но на самом деле это - то, чему ребенок как раз должен научиться в школе, - говорит Наталия Романова-Африкантова. - А готовность к школе означает физиологическую, функциональную, психологическую готовность этому учиться. Учиться сидя, на протяжении 4-5 уроков, и учиться не один на один с учителем или с мамой, а в классе. Так, прежде, чем говорить о письме, нужно убедиться, что ребенок может ровно сидеть достаточное количество времени. Это не дано от рождения, а навык, который должен созреть.

Нельзя и забывать, что дошкольник в норме дальнозоркий. И прежде чем мы посадим ребенка работать глядя в тетрадку, нужно убедиться, что физиологическая дальнозоркость ушла или хотя бы минимизировалась. То есть еще до того, как оценить психологическую готовность ребенка, стоит внимательно оценить его чисто физиологическую зрелость - зрительного аппарата, опорно-двигательного. Если ребенок даже с высоким уровнем интеллекта придет в школу недостаточно зрелым, он не сможет быть академически успешным, а просто заработает сколиоз и очки.

И скучно, и грустно, и некому сумку собрать...

Часто от родителей слышу: "В школе скучно преподают". И тогда предлагаю простой тест, - делится Романова-Африкантова. - Посадите ребенка за стол и накормите обедом - без гаджетов, мультиков, разговоров. Он должен съесть первое, второе и компот. И при этом ровно сидеть и не отвлекаться. Не получается? Либо ваш ребенок пока не созрел для произвольного внимания, либо... вы готовите скучный обед!

Еще важнейший компонент - учебная мотивация. Ребенок должен идти в школу с желанием учиться. Отрезок, на котором ведущим видом деятельности у детей является учебная, очень короткий, у нас всего 4 года, чтобы научить его учиться.

Все закончат начальную школу, умея читать, писать и считать, - говорит психолог. - Но далеко не все закончат ее, умея учиться и планировать свою деятельность. К сожалению, думая о подготовке к школе, мы обращаем на развитие этих свойств у ребенка так мало внимания! А благоприятный период к развитию таких навыков - это как раз старший дошкольный и младший школьный возраст.

Первоклассников равномерно распределяют между школами

В Беларуси внедряются меры на повышение прозрачности и открытости зачисления детей в первые классы школ и гимназий.

Одним из ключевых изменений станет пересмотр границ городских микрорайонов, закрепленных за образовательными учреждениями. До 1 апреля при необходимости определят новые границы. Это делается для того, чтобы обеспечить более равномерное распределение учащихся. Уже к 10 апреля на официальных страницах учреждений образования появится специальный раздел "Организация приема в первом классе", где родители узнают подробности о границах микрорайона, планируемом количестве мест, график работы приемной комиссии, контакты горячей линии и перечень документов для зачисления.

Алгоритм оформления следующий: для родителей, чьи дети проживают в закрепленном микрорайоне, прием документов начнется 12 июня. Потребуется подать заявление, предоставить медицинскую справку установленного образца и свидетельство о рождении ребенка. Те, кто не проживает в микрорайоне, но хочет оформить ребенка на свободное место, смогут записаться на прием к директору с 12 июня по 15 августа.

Заявление зарегистрируют в специальном журнале, а информация о количестве поданных документов будет ежедневно обновляться на сайте школы: до 15.00 - по итогам первой смены приема, до 20.30 - по итогам второй смены. Это даст возможность родителям, не дожидаясь августа, иметь объективную информацию о возможности для их ребенка быть зачисленным в первый класс данной школы или гимназии на свободные места. В случае отсутствия такой возможности - подать документы в учреждение образования по месту жительства.

Прием документов на свободные места начнется 16 августа и продлится до 28 августа. Зачисление будет проводиться в порядке очереди, сформированной на основе заявлений, поданных в ходе личного приема у директора.

Приказы о зачислении будут изданы до 31 августа.

В населенных пунктах, где работает одно учреждение образования (агрогородок, сельский населенный пункт), родителям просто необходимо подать туда пакет документов с 12 июня по 15 августа.

При приеме в первый класс собеседование не проводится. Всех детей, достигших 6-летнего возраста и не имеющих медицинских противопоказаний, зачислят. Более того, в Беларуси, чтобы создать оптимальные условия для адаптации детей к обучению в школе, в первом классе в течение первых двадцати дней сентября проводят уроки только по предметам "Музыка", "Физическая культура и здоровье", а также организованы занятия "Введение в школьную жизнь".