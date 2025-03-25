Женщина родила монохориальных тройняшек

В Санкт-Петербурге местная жительница родила монохориальных тройняшек — детей, развивавшихся в одном яйце и являющихся абсолютными копиями друг друга. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Городского перинатального центра №1.

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Благодаря помощи специалистов женщина доносила девочек почти до 32 недели беременности. Роды начались 9 февраля на сроке 31 неделя и 6 дней. Женщине провели кесарево сечение, в результате которого появились три новорожденных с весом 1730, 1390 и 1350 граммов.

Самая крупная девочка находилась на вспомогательной дыхательной поддержке в течение первых двух часов, со вторых суток ребенок дышал полностью самостоятельно.

Самая маленькая девочка была на ИВЛ первые сутки и задышала сама на второй день. Второй по счету младенец дольше всех находился на ИВЛ и неинвазивной респираторной поддержке — самостоятельно дышать девочка стала на шестые сутки.

Тройняшки пробыли в больнице месяц и шесть дней. Девочек выписали с весом 2611, 2356 и 2123 граммов. Дома их ждут два старших брата.