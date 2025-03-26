Психолог рассказала, как создать позитивную атмосферу для школьника перед ЕГЭ

Семейный психолог Ольга Латынцева рекомендовала создать позитивную атмосферу для ребёнка перед экзаменами.

В беседе с Regions.ru эксперт отметила, что длительное стрессовое состояние в предэкзаменационный период может серьёзно повлиять на психическое и физическое состояние подростка.

«Быстрое переутомление, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, психосоматические расстройства, неврастения — это лишь малая часть проблем, к которым может привести страх перед экзаменами», — сказала психолог.

По словам специалиста, важно поддерживать постоянный контакт с ребёнком, оказывать эмоциональную, психологическую поддержку.

Ребёнок должен понимать, что родители верят в его способности, добавила Латынцева.

«Экзамены — это не единственный путь к успеху. Помогите своему любимому подростку найти его уникальный путь к достижению целей», — заключила эксперт.

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