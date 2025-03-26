Стало известно, сколько родителей в России не копят деньги на будущее детей

Почти две трети респондентов (63%) не откладывают деньги на материальную базу для своих детей, такую как жилье или высшее образование, выяснили Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru (MOEX: HEAD) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из числа тех, кто формирует такие сбережения, большинство (20% от всех участников опроса) пополняют их на суммы в пределах 10 тыс. руб. в месяц. Каждый 11-й респондент откладывает на будущее детей по 10-30 тыс. руб. в месяц, более крупные суммы откладывают 7% опрошенных.

Чаще других накопления для детей формируют жители Челябинской (50%), Московской (42%) и Ростовской (41%) областей, а также Москвы (39%), Новосибирской области, Иркутской области и Татарстана (по 37%).

Опрос также выявил, что деньги на будущее детей чаще откладывают отцы (44%), тогда как среди женщин таковых 34%. Мужчины также чаще откладывают более крупные суммы. Например, суммами в размере 10-30 тыс. руб. детскую копилку пополняют 8% опрошенных женщин и 13% респондентов-мужчин.

В то же время, по данным «Ренессанс страхование», значительная доля россиян (40%) всерьез задумывались о том, какое наследство они могли бы оставить своим детям. Чаще всего в качестве наследства рассматривают жилье (22% — квартиру и 15% — загородный дом или дачу) и деньги (18%).

Большинство россиян (67%) считают, что если у родителей есть возможность обеспечить своих детей собственным жильем или суммой денег, которой хватило бы на первоначальный ипотечный взнос, то это желательно сделать. А почти четверть (23%) считают это обязательным.