Врач Ильина объяснила опасность «взрослой» косметики для детей

Вечерняя Москва

Просьба дочки накрасить ее «взрослой» косметикой может показаться безобидной. Однако, если согласиться, есть риск оказать ребенку медвежью услугу, считает доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии университета «Росбиотех» Инна Ильина.

В чем опасность «взрослой» косметики для детей
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— Родители должны аккуратно подходить к выбору косметики для ребенка. Даже если дочь очень просит косметику, наносить макияж вне конкурсов, фотосессий, выступлений, в обычной повседневной жизни ребенку младше 12 лет совершенно не нужно и даже вредно, — подчеркнула она.

Ильина назвала пять основных причин не давать ребенку использовать косметику.

Декоративные косметические средства могут вызвать аллергию, поскольку детская кожа более чувствительна.Содержащиеся во взрослой косметике комедогенные вещества способны привести к появлению акне.Антивозврастные ингредиенты подвергнут молодую кожу преждевременному старению.Токсичные вещества в косметике — фталаты, парабены, красители и сульфаты — могут быть потенциально опасны для детей.Большинство взрослых людей инфицировано герпес-вирусами, поэтому при использовании их косметики, есть шанс подхватить инфекцию.

По словам врача, любую, особенно подростковую, косметику можно проверить на безопасность. Для этого достаточно нанести средство на внутреннюю часть предплечья и оставить на 15 минут. Если за это время не возникло зуда и раздражения, значит, продукт можно использовать, сообщает Life.ru.

В России также поступало предложение о запрете продажи детской косметики. Оно вызвало волну критики со стороны экспертов. Детский психолог Светлана Клюваева высказалась об этой идее. По ее словам, это не свидетельствует о сексуализации, а является нормальным этапом развития, стремлением к интеграции в социальной среде и к освоению социальных ролей.

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