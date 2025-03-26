В чем опасность «взрослой» косметики для детей

Просьба дочки накрасить ее «взрослой» косметикой может показаться безобидной. Однако, если согласиться, есть риск оказать ребенку медвежью услугу, считает доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии университета «Росбиотех» Инна Ильина.

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— Родители должны аккуратно подходить к выбору косметики для ребенка. Даже если дочь очень просит косметику, наносить макияж вне конкурсов, фотосессий, выступлений, в обычной повседневной жизни ребенку младше 12 лет совершенно не нужно и даже вредно, — подчеркнула она.

Ильина назвала пять основных причин не давать ребенку использовать косметику.

Декоративные косметические средства могут вызвать аллергию, поскольку детская кожа более чувствительна.Содержащиеся во взрослой косметике комедогенные вещества способны привести к появлению акне.Антивозврастные ингредиенты подвергнут молодую кожу преждевременному старению.Токсичные вещества в косметике — фталаты, парабены, красители и сульфаты — могут быть потенциально опасны для детей.Большинство взрослых людей инфицировано герпес-вирусами, поэтому при использовании их косметики, есть шанс подхватить инфекцию.

По словам врача, любую, особенно подростковую, косметику можно проверить на безопасность. Для этого достаточно нанести средство на внутреннюю часть предплечья и оставить на 15 минут. Если за это время не возникло зуда и раздражения, значит, продукт можно использовать, сообщает Life.ru.

В России также поступало предложение о запрете продажи детской косметики. Оно вызвало волну критики со стороны экспертов. Детский психолог Светлана Клюваева высказалась об этой идее. По ее словам, это не свидетельствует о сексуализации, а является нормальным этапом развития, стремлением к интеграции в социальной среде и к освоению социальных ролей.