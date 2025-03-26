Психолог объяснил, почему дошколят не стоит подгонять в развитии

На тему воспитания детей написано множество книг, научных статей, методических пособий и другой литературы. Преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат психологических наук, психолог, лектор Российского общества «Знание» Вячеслав Московский в разговоре с «ФедералПресс» предложил, что детей не надо подталкивать ранним развитием.

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«Фундаментальное быстро не вырастает, это справедливо как по отношению к крепкому дереву, так и по отношению к человеку. Ранее развитие в природе очень часто связано с ранним завитием, «естественные вещи делаются естественным путем» говорили на Руси или «всему свое время». Детям, прежде всего, нужна отцовская и материнская любовь», – отметил психолог.

Вячеслав Московский подчеркнул, что развитие - это процесс направленных, закономерных изменений, приводящий к возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и поведения человека. В воспитании детей надо помнить, что все дети разные и что подходит одному ребенку, может не подходить другому.

«Одна из главных задач любого родителя - это терпеливо, внимательно наблюдать за своими детьми, определяя их сильные и слабые стороны, мотивы и реакции», - говорит психолог, добавляя, что дети многое усваивают через импринтинг - (англ. imprint - оставлять след, запечатлевать, оставить оттиск в памяти), образование чрезвычайно устойчивых следов в психике после однократного переживания.

Московский приводит как положительные. Так и отрицательные примеры воспитания. Например, мама подростка жалуется, что 14-летний сын совершенно не любит читать, при этом сама она книги не читает – ребенок не видит подкрепления. Или родитель, не имея прямого желания вырастить из своих детей алкоголиков или наркоманов, всего-то «культурно пьет» спиртные напитки на дни рождения и другие праздники. Что видит ребенок в детстве, то запечатлеется в его сознании как модель поведения.

«Для раннего развития детей родителям необходимо начать готовить себя так же заранее. Научиться любить себя, выработать в своем поведении новые социально-полезные привычки. Заниматься спортом, читать книги, научиться радоваться простым вещам, уметь радовать друг друга. Развивать свои волевые качества и учиться управлять своими эмоциями», – рекомендует преподаватель.

Он также советует научиться дружить с детьми, создать общий круг интересов и увлечений, это не только сближает, увеличивая доверие, но делает стратегический задел на более взрослые отношения между родителями и подростками. Задача любого родителя, по словам Московского, сделать своего ребенка как можно скорее самостоятельным.

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