Как подготовиться к экзаменам, недорого

Подготовка к ЕГЭ – важный этап в жизни школьников, и многие сталкиваются с вопросом: как подготовиться эффективно, но при этом не потратить огромные суммы на репетиторов, курсы и учебники? Преподаватель Ольга Федорова рассказала "Рамблеру", как можно сэкономить на подготовке к экзаменам, не теряя в качестве знаний.

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Три составляющие успешной подготовки

По мнению эксперта, любая подготовка к экзамену включает три ключевых элемента.

Теория – изучение основного материала.

Практика – решение тестов и задач.

Повторение – систематическое закрепление информации.

В зависимости от предмета процентное соотношение этих компонентов будет разным. Например, для точных наук больше времени уделяется практике, а для гуманитарных дисциплин – теории. Однако способы подготовки можно адаптировать к любому экзамену. Ольга Федорова Преподаватель истории онлайн-школы ЕГЭLand

Как изучать теорию бесплатно

Учебники из школьной библиотеки

Составители ЕГЭ заявляют, что экзамены базируются на школьной программе. Это значит, что ключевые материалы можно найти в рекомендованных учебниках. Вместо того, чтобы покупать их, можно взять книги в школьной библиотеке или найти их в открытом доступе.

Бесплатные лекции и материалы в интернете

В социальных сетях и на образовательных платформах доступно множество бесплатных материалов – схем, таблиц, конспектов. Важно проверять их качество и актуальность. Можно подписаться на Telegram-каналы и группы, где преподаватели и ученики делятся полезными ресурсами. Ольга Федорова Преподаватель истории онлайн-школы ЕГЭLand

Видеоуроки

Многие преподаватели записывают разборы тем в формате видео. Однако стоит учитывать, что бесплатные лекции не всегда охватывают весь необходимый материал.

Зачем ребенку нужен распорядок дня

Где найти бесплатную практику

Сайт ФИПИ

Это официальный источник заданий для ЕГЭ. На сайте можно скачать кодификатор (список тем), спецификатор (описание структуры экзамена) и демоверсию (примеры реальных заданий). Также на ФИПИ есть открытый банк заданий, в котором можно решать тесты прошлых лет.

Бесплатные сборники

Каждый год выходят новые варианты сборников с заданиями. Официальные сборники можно найти в оцифрованном виде в открытом доступе. Главное – сверяться с актуальными изменениями в структуре экзамена, чтобы не тратить время на устаревшие задания. Ольга Федорова Преподаватель истории онлайн-школы ЕГЭLand

Онлайн-платформы для тестирования

Существуют сайты, которые позволяют решать задания ЕГЭ в тестовом режиме. Некоторые из них предоставляют бесплатный доступ к базовым тестам.

Как повторять материал и контролировать прогресс

Для запоминания информации полезно использовать флеш-карточки (например, в приложении Quizlet). Это помогает учить термины, формулы и определения в игровой форме. Еще необходимо повторять. Эффективная подготовка строится на интервальном повторении – повторении информации через определенные промежутки времени. Можно составить план, где каждая тема повторяется несколько раз в течение подготовки. Ольга Федорова Преподаватель истории онлайн-школы ЕГЭLand

Для предметов с развернутыми ответами важно научиться самостоятельно оценивать свои работы по критериям ЕГЭ. Эти критерии можно найти в методических рекомендациях на сайте ФИПИ или в разборе экзаменационных работ прошлых лет.

Как получить обратную связь без репетитора

Один из сложных моментов самостоятельной подготовки – проверка сложных заданий. Если нет возможности заниматься с репетитором, можно обращаться к школьным учителям. Они могут помочь с разбором заданий или дать рекомендации по доработке ответа. В специализированных чатах и форумах можно попросить старшеклассников или выпускников оценить ответ, если поискать специальные сообщества.