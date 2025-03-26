Как помочь ребенку сбросить лишний вес

«Иначе будет есть втайне от вас»: как помочь ребёнку сбросить лишний вес без жёстких ограничений
Самая распространённая причина лишнего веса у детей — это избыток калорий в рационе: ребёнок ест много, а двигается мало. Об этом «Клопс» рассказала детский эндокринолог, нутрициолог Сабина Сафиуллина из Санкт-Петербурга.
Детское ожирение называют неинфекционной эпидемией нашего времени. Каждый год число страдающих этой патологией только увеличивается.
«Если мы посадим маленького любителя покушать на диету, то это не приведёт к хорошему в долгосрочной перспективе. Поэтому важно менять пищевые привычки», — пояснила специалист.
Как выстроить питание
При снижении веса не рекомендуется исключать какую-то группу продуктов. По словам доктора, такие ограничения в итоге приведут к тому, что ребёнок будет есть это тайно, а вы станете находить фантики и другие улики.
«Частота питания — индивидуальная вещь, и лучше ориентироваться на чувство голода ребёнка. Но желательно придерживаться трёх основных приёмов пищи и двух перекусов», — привела пример Сафиуллина.
На каких продуктах делать упор
Как показывает практика, у детей с избытком веса в рационе очень мало овощей и фруктов, а их должно быть пять порций. «Кулак ребёнка по объёму равен одной порции», — прокомментировала нутрициолог.
Есть простой способ подсчитать необходимое количество продуктов в день:
- пять порций злаковых,
- пять порций овощей и фруктов,
- три порции продуктов, обогащённых кальцием,
- две порции белка.
Физическая активность
Она обязательно должна быть. Если это дети до шести лет, то прогулки на свежем воздухе — три часа в день. Ребёнку постарше требуется минимум час. Лучшим решением станет регулярное посещение спортивных секций.
«Независимо от того, снижает ребёнок вес или нет, его питание должно быть сбалансированным: достаточное количество клетчатки, сложных углеводов, белка и жиров», — заключил врач.