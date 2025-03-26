Как помочь ребенку сбросить лишний вес

Самая распространённая причина лишнего веса у детей — это избыток калорий в рационе: ребёнок ест много, а двигается мало. Об этом «Клопс» рассказала детский эндокринолог, нутрициолог Сабина Сафиуллина из Санкт-Петербурга.

Детское ожирение называют неинфекционной эпидемией нашего времени. Каждый год число страдающих этой патологией только увеличивается.

«Если мы посадим маленького любителя покушать на диету, то это не приведёт к хорошему в долгосрочной перспективе. Поэтому важно менять пищевые привычки», — пояснила специалист.

Как выстроить питание

При снижении веса не рекомендуется исключать какую-то группу продуктов. По словам доктора, такие ограничения в итоге приведут к тому, что ребёнок будет есть это тайно, а вы станете находить фантики и другие улики.

«Частота питания — индивидуальная вещь, и лучше ориентироваться на чувство голода ребёнка. Но желательно придерживаться трёх основных приёмов пищи и двух перекусов», — привела пример Сафиуллина.

На каких продуктах делать упор

Как показывает практика, у детей с избытком веса в рационе очень мало овощей и фруктов, а их должно быть пять порций. «Кулак ребёнка по объёму равен одной порции», — прокомментировала нутрициолог.

Есть простой способ подсчитать необходимое количество продуктов в день:

пять порций злаковых,

пять порций овощей и фруктов,

три порции продуктов, обогащённых кальцием,

две порции белка.

Физическая активность

Она обязательно должна быть. Если это дети до шести лет, то прогулки на свежем воздухе — три часа в день. Ребёнку постарше требуется минимум час. Лучшим решением станет регулярное посещение спортивных секций.