Руководство по борьбе с буллингом направят в российские школы

Минпросвещения разработало памятку по противодействию физическому и психологическому насилию и травле в школах. Соответствующий документ размещен в официальном Telegram-канале ведомства.

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Данная памятка адресована, прежде всего, учащимся, их родителям и преподавательскому составу. Ее цель – предупреждение и пресечение деструктивного поведения в образовательных учреждениях. Разработка велась Министерством просвещения в сотрудничестве с Саратовской государственной юридической академией и Центром защиты прав и интересов детей.

В памятке детально рассматриваются различные формы противоправных действий, в частности, проявления травли. Также в ней обозначены меры ответственности, включая дисциплинарные, административные, уголовные и гражданско-правовые санкции, которые могут быть применены к нарушителям, в том числе и к несовершеннолетним.

В ближайшее время материалы будут распространены по всем регионам Российской Федерации для практического применения в образовательных организациях: школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования. В министерстве также сообщили о планах по проведению обучающих, разъяснительных и консультационных мероприятий.

Минпросвещения напоминает, что каждый, кто столкнулся с подобной ситуацией, может обратиться за квалифицированной помощью. Для этого можно позвонить на круглосуточную бесплатную горячую линию психологической поддержки ведомства. В России также действует горячая линия по вопросам разрешения конфликтных ситуаций в школах, медиации и примирения в образовательных организациях, созданная Центром защиты прав и интересов детей. Кроме того, круглосуточно работает общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей, звонок на который также является бесплатным.

Ранее сообщалось о том, что выяснились возможные причины самоубийств двух подростков-ровесников в Москве.