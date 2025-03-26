Психолог назвала фактор, оказывающий огромное влияние на самооценку детей

Поведение родителей оказывает огромное влияние на самооценку ребенка, заявила «МК в Мурманске» психолог Лариса Окулик. Она отметила, что многие психологические проблемы зарождаются именно в детстве.

Существенно вредит самооценке ребенка физическое и психологическое насилие, предупредила Окулик. Она добавила, что ребенок может запомнить на всю жизнь негатив со стороны взрослых, например обидные слова, сказанные без злого умысла.

По мнению психолога, развод родителей имеет «катастрофическое влияние» на самооценку ребенка и его психику в целом. Эксперт посоветовала взрослым анализировать конфликты и другие негативные ситуации, а также своевременно просить прощения у детей.

Психолог Диана Машкова ранее заявила, что регулярная критика и развод родителей могут вызвать у детей ментальные проблемы во взрослом возрасте. Серьезный вред психике часто наносят алкоголизм и наркомания родителей, добавила эксперт.