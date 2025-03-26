За сутки в российском роддоме родились пять пар двойняшек

В одном из роддомов Санкт-Петербурга за сутки на свет появились пять пар двойняшек. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению.

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«Пять пар новорожденных двойняшек родились на свет всего за сутки в 17-м роддоме Санкт-Петербурга. В трех случаях у рожениц это были первые роды, в двух – вторые», — поделились в ведомстве.

Лишь у одной из рожениц двойняшки оказались разнополыми, у остальных мам дети родились одного пола. У двух женщин появились мальчики, у двух — девочки.

По словам медиков, все дети здоровы, но пока будут находиться под наблюдением специалистов.

В Комздраве отметили, что за последнее время это не единственный случай, когда в городских роддомах одновременно родились несколько пар двойняшек. Два месяца подобными новостями делились специалисты роддома №10.