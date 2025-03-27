Педагоги заявили о кризисе образования в стране

Это «универсальное и вечное» явление.

Происходящие за пределами школы процессы влияют на детей сильнее. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

«Кризис образования есть, он вечен, он универсален. За пределами школы, за пределами образовательных организаций происходят процессы, которые влияют на детей сильнее, чем внутришкольные. Об этом ещё Сенека говорил, что, к сожалению, не для жизни, а для школы мы учим детей. Ситуация обостряется и становится ещё более болезненной обстоятельством стремительности изменений. Сегодня жизненные обстоятельства меняются стремительно. В этом смысле найти те компетенции, те способности, которые помогут ребёнку позитивно социализироваться через 7–15 лет, очень сложно, потому что период изменений семь лет, и всё меняется на корню. А цикл образовательный, детский сад и школа, — это 13–15 лет, то есть два раза всё поменяется».

Ранее Адамский призвал повышать престиж рабочих специальностей. Властям необходимо расширить возможности трудоустройства. Важно, чтобы люди «шли на производства».