Почему дети становятся вялыми и апатичными весной

Переменчивая погода весной и дефицит витамина D могут приводить к развитию астении у детей, рассказала NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. Она объяснила, что истощение нервной системы также вызывают сезонные гормональные колебания.

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Астения — это не просто усталость. Это состояние истощения нервной системы, когда даже минимальные нагрузки воспринимаются как непосильные. Весенняя астения связана сразу с несколькими факторами: дефицитом витаминов и микроэлементов, накапливающимся за зиму, нехваткой солнечного света и витамина D, влияющих на настроение и иммунитет, и сезонными гормональными колебаниями, особенно у подростков. Также астению могут вызывать скачки атмосферного давления и переменчивая погода, которые особенно ощутимы для детей с вегетативной дисфункцией и нервной лабильностью, — сказала Копцева.

Она добавила, что переутомление к концу учебного года также негативно сказывается на нервной системе. По словам врача, организм уже выработал ресурс, а впереди — экзамены и итоговые контрольные работы.

У детей это проявляется в снижении внимания, ухудшении памяти, сонливости или, наоборот, нарушениях сна, резкой смене настроения, беспричинной плаксивости, головных болях и проблемах с аппетитом, — объяснила Копцева.

Ранее терапевт-кардиолог Григорий Пасс заявил, что постоянная сонливость может быть признаком серьезных заболеваний, например нейроциркуляторной астении и анемии. По его словам, причинами усталости и сонливости также могут быть дефицит витамина D, недостаток белка и других микроэлементов.